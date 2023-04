Bollettino Covid oggi, i dati di contagi e morti in Italia di mercoledì 12 aprile regione per regione I dati dei bollettini Covid di oggi mercoledì 12 aprile 2023, sul numero aggiornato di contagi, morti e ricoveri nelle regioni italiane che ancora rendono disponibile il bollettino quotidiano.

A cura di Ida Artiaco

Il bollettino Covid con i dati di oggi, mercoledì 12 aprile 2023, vigilia di Pasqua, con i numeri in aggiornamento su contagi, morti e ricoveri Covid regione per regione, tra quelle ancora disponibili. Il bollettino nazionale da tempo è settimanale – l'ultimo è stato diffuso venerdì scorso – ma molte Regioni continuano a inviare i dati giorno per giorno. Oggi i numeri potrebbero essere più alti di quelli di ieri quando erano influenzati dal minor numero di tamponi effettuato nel weekend di Pasqua.

Di seguito, dunque, i numeri aggiornati all'ultima giornata sulla situazione relativa alla pandemia di Coronavirus in Italia, con i bollettini territoriali finora disponibili.

Covid in Toscana, oggi 406 nuovi casi Covid e 1 decesso

Sono 406 i nuovi casi di Coronavirus in Toscana dove si registra un decesso: un uomo di 89 anni. Il tasso si positività è schizzato al 9%. I ricoveri sono 171 (14 in più rispetto a ieri) di cui 8 (+2) in terapia intensiva.

Covid in Veneto, oggi 972 nuovi casi e 5 morti

Risalgono a quasi un migliaio (972) i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore in Veneto, e vi sono anche 5 nuove vittime. In aumento anche il numero degli attuali contagiati, 17.909, 680 in più rispetto al giorno precedente. Scende invece la presenza negli ospedali, con 754 ricoveri in area medica (-28) e 26 (+2) in terapia intensiva.

Covid in Calabria, oggi 157 contagi e 1 morto

In Calabria nelle ultime 24 ore si sono registrati 157 nuovi casi e 1 decesso. Per quanto riguarda le ospedalizzazioni, si libera un posto letto nei reparti ordinari. Mentre resta stabile il quadro nelle Terapie intensive. Il tasso di positività sale al 7,1%.

In aggiornamento.