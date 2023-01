Bollettino Covid oggi, i dati di contagi e morti in Italia di martedì 24 gennaio regione per regione I dati di oggi, martedì 24 gennaio 2023, sul numero di contagi, morti e ricoveri Covid in aggiornamento dalle regioni italiane che ancora rendono disponibile il bollettino quotidiano.

A cura di Ida Artiaco

I dati di oggi, martedì 24 gennaio su contagi, morti e ricoveri Covid. Nonostante il bollettino sia diventato settimanale come deciso dal ministero della Salute molte Regioni continuano a inviare i dati giorno per giorno. I numeri potrebbero essere più alti rispetto a quelli di ieri, che risentivano del cosiddetto effetto weekend, quando vengono effettuati meno test.

Ecco dunque di seguito i numeri aggiornati all'ultima giornata sulla situazione relativa alla pandemia di Coronavirus in Italia, con i bollettini territoriali finora disponibili.

Covid in Toscana, oggi altri 437 casi e 5 morti

Altri 437 nuovi casi e cinque morti per Covid nelle 24 ore in Toscana. Le ultime vittime sono state due a Siena e una a Pistoia, Pisa, Arezzo. I positivi attuali a livello regionale risultano 63.143 (-1,1% rispetto a ieri). Tra loro 258 sono ricoverati (+10 persone il saldo tra ricoveri e dimissioni rispetto a ieri) di cui otto in terapia intensiva (+3 persone il saldo tra ingressi e uscite).

Covid in Veneto, oggi 959 contagi e 14 decessi

Sono 959 i nuovi casi di Covid registrati in Veneto nelle ultime 24 ore, che portano il totale dei contagi a 2.672.676. Il bollettino regionale segnala 14 vittime, con il totale che sale a 16.536. Gli attuali positivi risultano in aumento (+113) e sono 16.769. Cala il dato ospedaliero, con 1.049 ricoveri in area medica (-7) mentre restano in 52 (-2) in terapia intensiva.

Covid in Umbria, oggi 100 nuovi positivi e 4 morti

Oggi in Umbria, a fronte di 155 tamponi e 1.199 test antigenici processati, sono stati registrati 100 nuovi positivi e 152 guariti. La dashboard regionale riporta anche 4 nuovi morti, con il totale dei decessi che sale a 2.396. Sono 142 (-8 rispetto a ieri) i positivi ricoverati negli ospedali regionali, di cui 3 (dato invariato) in rianimazione, 80 (-1 rispetto al 23 gennaio) in area medica e 59 (-7) negli altri reparti ospedalieri.

Covid in Friuli Venezia Giulia, oggi 199 nuovi casi e 3 decessi

Sono 199 i contagi da Covid-19 registrati in Friuli Venezia Giulia nelle ultime 24 ore, su un totale di 2.745 tamponi, con un tasso di positività del 7,2 per cento. Si registrano oggi anche 3 decessi, due a Pordenone e uno a Trieste. Salgono a 6 le persone ricoverate in terapia intensiva (+2), mentre scende a 118 il numero di pazienti positivi ospedalizzati in altri reparti (-2).

Covid in Puglia, oggi 660 nuovi casi e 7 morti

Oggi in Puglia si registrano 660 nuovi casi di positività al Covid su 7.914 test giornalieri per una incidenza dell' 8,33% (ieri 4,5%) e 7 morti. Dei 15.738 attualmente positivi 206 sono ricoverati in area non critica (ieri 223) e 14 in terapia intensiva (ieri 10).

