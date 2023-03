Bollettino Covid oggi, i dati di contagi e morti in Italia di martedì 21 marzo regione per regione I dati dei bollettini Covid di oggi martedì 21 marzo 2023, sul numero aggiornato di contagi, morti e ricoveri nelle regioni italiane che ancora rendono disponibile il bollettino quotidiano.

A cura di Ida Artiaco

Il bollettino Covid con i dati di oggi martedì 21 marzo 2023, con i numeri in aggiornamento su contagi, morti e ricoveri Covid regione per regione, tra quelle ancora disponibili. Il bollettino nazionale è diventato da tempo settimanale ma molte Regioni continuano a inviare i dati giorno per giorno. I numeri di oggi potrebbero essere più alti di quelli di ieri quando erano più contenuti a causa del cosiddetto effetto weekend, quando si fanno meno tamponi.

Di seguito, dunque, i numeri aggiornati all'ultima giornata sulla situazione relativa alla pandemia di Coronavirus in Italia, con i bollettini territoriali finora disponibili.

Covid in Toscana, oggi 291 nuovi casi e 5 morti

Sono 291 i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime ventiquattro ore in Toscana: 70 sono stati confermati con tampone molecolare e gli altri 221 con test rapido. Al momento in tutta la regione risultano 7.244 positivi, -0,1% rispetto a ieri. Di questi 147 (4 in più rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale: 4 (1 in meno) si trovano in terapia intensiva. La lista dei decessi si aggiorna con 5 ulteriori vittime: 3 uomini e 2 donne con un'età media di 83,2 anni.

Covid in Veneto, oggi 843 nuovi positivi e 8 decessi

Sono 843, contro i 101 del giorno precedente, i nuovi casi di Covid-19 registrati ufficialmente ieri in Veneto, con 8 decessi. Dall'inizio della pandemia sono stati segnalati 2.702.064 contagi e 16.724 vittime. In calo (-17) i ricoveri in area non critica, che sono 839; in lieve aumento, a 28, i pazienti in terapia intensiva.

Covid in Calabria, oggi 98 contagi e 2 morti

Le persone risultate positive al Coronavirus in Calabria sono in totale 632900, di cui 98 nelle ultime 24 ore. Altre due le vittime, in aumento rispetto a ieri. Le persone guarite rispetto a ieri sono 60. Cinque i ricoveri in reparto.

In aggiornamento.