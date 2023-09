Bollettino Covid, in Italia 30.777 contagi per Coronavirus nella settimana dal 7 al 13 settembre 2023: i dati I contagi Covid in Italia nella settimana tra il 7 e il 13 settembre 2023: nel bollettino pubblicato oggi si contano 30.777 nuovi casi (+44%). In aumento anche ricoveri per Coronavirus e incidenza del contagio.

A cura di Ida Artiaco

Salgono ancora i casi Covid in Italia. Per la quarta settimana consecutiva si osserva un aumento dei contagi: secondo gli ultimi dati resi noti dal Ministero della Salute e dall'Istituto superiore di Sanità, i nuovi casi nella settimana compresa tra il 7 e il 13 settembre sono stati 30.777 contro i 21.309 della settimana precedente, un aumento del 44,4%.

L'incidenza – che risulta più che raddoppiata rispetto a fine agosto – è salita a 52 casi per 100mila abitanti (era 36 per centomila sette giorni fa), superando la soglia psicologica dei 50 casi per centomila che nel periodo dell'emergenza rappresentava la prima soglia di rischio.

La fascia di età che registra il più alto tasso di incidenza settimanale per 100.000 abitanti, riferisce ancora il documento, è la fascia 90+ anni in aumento rispetto alla settimana precedente. L'incidenza è in aumento anche in tutte le altre fasce d'età. L'età mediana alla diagnosi è di 57 anni. La percentuale di infezioni riportate in soggetti con almeno un'infezione pregressa (reinfezioni) è stabile intorno al 39%.

In aumento i ricoveri Covid nell'ultima settimana

In costante crescita anche i ricoveri: nei reparti ordinari sono 2.378 (erano 1.872) e nelle terapie intensive sono 76 (erano 49). Per quanto riguarda l'Rt o indice di trasmissibilità, basato sui casi con ricovero ospedaliero al 5 settembre 2023 è pari a 1,20 (1,13 – 1,27), in leggero aumento rispetto alla settimana precedente e ancora sopra la soglia epidemica.

"I tassi di malattia grave (ricovero, ricovero in terapia intensiva e decesso) sono stabili o in lieve aumento in tutte le fasce d'età", si legge nel monitoraggio settinanale. I tassi di ospedalizzazione e mortalità aumentano con l'età e i tassi più elevati si trovano nella fascia d'età 90+ anni.

Le vaccinazioni Covid in Italia

Secondo il report sulle vaccinazioni contro il Covid-19 in Italia aggiornato con gli ultimi dati dell'1 settembre scorso sono state somministrate fino ad ora 145.116.898 dosi. Sono 48.726.008 le persone che hanno completato il ciclo vaccinale, una cifra pari a circa il 90,25% della popolazione over 12. Sono 6.728.868 le persone che ad oggi hanno ricevuto la seconda dose booster, il 16,88% della popolazione potenzialmente oggetto di dose booster che ha ultimato il ciclo vaccinale da almeno 4 mesi. I bambini tra i 5 e gli 11 anni che hanno ricevuto almeno una dose sono 1.411.150.