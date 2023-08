Bollettino Covid, in Italia 11.606 contagi e 44 morti per Coronavirus nella settimana dal 17 al 23 agosto 2023: i dati I contagi e decessi Covid in Italia nella settimana da giovedì 17 agosto a mercoledì 23 agosto 2023: nel bollettino pubblicato oggi si contano 11.606 nuovi casi e 44 morti nell’ultima settimana.

A cura di Biagio Chiariello

Contagi covid quasi raddoppiati in Italia rispetto all'ultima settimana. Sono infatti 11.606 (+97%) i nuovi casi di Covid-19 registrati in Italia nella settimana da giovedì 17 agosto a mercoledì 23 agosto 2023. È quanto emerge dal nuovo bollettino settimanale del Ministero della Salute pubblicato oggi, venerdì 25 agosto.

In rialzo nello stesso periodo anche il numero di tamponi effettuati, da 91.402 a 126.215.

Commentando i dati, il direttore generale della Prevenzione del ministero, Francesco Vaia, osserva in una nota che "il monitoraggio periodico effettuato dalla Cabina di regia mette in evidenzia il persistere di bassi livelli di incidenza dell'infezione, sia pure con un lieve aumento dei nuovi casi. Un aumento che era atteso sulla base degli andamenti previsti di fine estate e della diffusione di una nuova variante che, come per le varianti precedenti, si associa ad una maggiore circolazione virale".

E aggiunge: "Restano molto bassi anche i numeri dei ricoverati per Covid, queste osservazioni sono in linea con quelle riportate dagli altri Paesi della Ue e riferite nell'ultimo rapporto dell'Ecdc". Il ministero, conclude la nota, "mantiene comunque alta la vigilanza, che sarà sempre più focalizzata sulle infezioni con manifestazioni cliniche rilevanti e sul monitoraggio delle varianti virali".

Decessi covid in calo e tasso di positività in aumento

Sempre dal 17 al 23 agosto ci sono stati 44 decessi contro i 56 della rilevazione precedente, in calo quindi del 21,4% rispetto alla settimana precedente (10-16 agosto). Il tasso di positività è salito invece dal 6,5% al 9,2%.

Nella stessa settimana sono entrate in terapia intensiva covid 44 persone, il doppio di quelle entrate nei sette giorni precedenti. Sono 15 nel saldo tra entrate e uscite. Si tratta comunque di numeri abbastanza bassi.

Le vaccinazioni Covid in Italia

Secondo il report sulle vaccinazioni contro il Covid-19 in Italia aggiornato con i dati di oggi, venerdì 15 agosto, sono state somministrate fino ad ora 145.119.193. Sono 48.727.078 le persone che hanno completato il ciclo vaccinale, una cifra pari a circa il 90,25% della popolazione over 12. Sono 6.728.801 le persone che ad oggi hanno ricevuto la seconda dose booster, il 16,88% della popolazione potenzialmente oggetto di dose booster che ha ultimato il ciclo vaccinale da almeno 4 mesi. I bambini tra i 5 e gli 11 anni che hanno ricevuto almeno una dose sono 1.411.159.