Non si arresta la risalita della curva del contagio da Coronavirus in Italia, anche se diminuisce leggermente rispetto a ieri. Stando ai dati riportati nel bollettino di oggi, domenica 11 ottobre, diramato dal Ministero della Salute e relativo all'emergenza nel nostro Paese, nelle ultime 24 ore sono stati registrati 5.456 casi (ieri ne erano +5.724), che portano il totale dall'inizio dell'epidemia a quota 354.950. I guariti sono 239.709 (+1184 nelle ultime 24 ore, ieri erano +976) e i morti sono 36.166 (+26, ieri erano 29). Nel nostro paese ci sono attualmente 79.075 casi positivi (+4.246): di questi sono 4.519 i pazienti ricoverati in ospedale con sintomi, mentre sono 420 quelli in terapia intensiva. La Regione con più casi positivi nelle ultime 24 ore è la Lombardia, con +1.032 nuovi casi, seguita da Campania e Piemonte. Complessivamente i tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore sono stati 104.658, per un totale dall’inizio dell’epidemia di 12.564.713.

I casi di Coronavirus in Italia sono, in totale, 354.950. Qui la tabella con le cifre riportate dal ministero della Salute e i dati relativi agli incrementi relativi alle ultime 24 ore Regione per Regione:

Lombardia: +1.032 (113.024 totali dall'inizio dell'emergenza)

Piemonte: +409 (38.503 totali)

Emilia-Romagna: +384 (37.681 totali)

Veneto: +438 (31.503 totali)

Lazio: +371 (19.890 totali)

Campania:+633 (18.530 totali)

Toscana: +517 (18.160 totali)

Liguria: +386 (15.269 totali)

Puglia:+212 (9.512 totali)

Sicilia: +297 (9.294 totali)

Marche: +108 (8.593 totali)

Trento: +39 (6.483 totali)

Friuli Venezia Giulia: +97 (5.513 totali)

Abruzzo: +77 (5.057 totali)

Sardegna: +143 (5.009 totali)

Bolzano: +84 (4.064 totali)

Umbria: +135 (3.324 totali)

Calabria: +35 (2.291 totali)

Valle d’Aosta: +18 (1.464 totali)

Basilicata: +13 (1.047 totali)

Molise: +28 (739 totali)