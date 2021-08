Bollettino coronavirus Italia, oggi 7.224 casi su 220.656 tamponi e 49 morti per covid: i dati di venerdì 20 agosto Sono 7.224 i nuovi casi di Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Italia. È quanto emerge dal bollettino covid di oggi, venerdì 20 agosto, diffuso dal Ministero della Salute. I morti invece sono 49 Nell’ultima giornata sono stati eseguiti 220.656 test, tra tamponi molecolari e antigenici. La regione con il maggior numero di contagi giornalieri è la Sicilia.

I nuovi casi di Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Italia sono 7.224 , stabili rispetto ai 7.260 registrati ieri. Dall'inizio della pandemia i casi positivi accertati nel nostro Paese sono ora 4.471.225. I morti per covid dell'ultima giornata sono stati invece 49, per un totale di 128.683 decessi dall’inizio dell'emergenza di Covid-19 in Italia. Sono questi i dati che emergono dal bollettino di oggi, venerdì 20 agosto, pubblicato dal ministero della Salute. Nell'ultima giornata sono stati eseguiti 220.656 test, tra tamponi molecolari e antigenici con il tasso di positività che si attesta al 3,3%. Crescono gli attualmente positivi che sono 131.462 (+960). I guariti invece salgono a 4.211.080 (+6.211). La regione con il maggior numero di contagi giornalieri è la Sicilia.

I nuovi casi Regione per Regione

Sono 4.471.225 in totale i contagi registrati in Italia dall’inizio dell’emergenza Coronavirus. Di seguito la tabella con le cifre del bollettino quotidiano e l’incremento dei casi Regione per Regione:

Lombardia: +504

Veneto: +505

Campania: +539

Emilia-Romagna: +637

Piemonte: +250

Lazio: +661

Toscana: +700

Puglia: +347

Sicilia: +1.508

Friuli-Venezia Giulia: +113

Marche: +156

Liguria: +206

Abruzzo: +101

P.A. Bolzano: +38

Calabria: +282

Sardegna: +403

Umbria: +128

P.A. Trento: +48

Basilicata: +45

Molise: +28

Valle d'Aosta: +5

Tamponi e tasso di positività

Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati analizzati in totale, tra test molecolari e antigenici, 220.656 tamponi. Il tasso di positività si attesta al 3,3% (-0,2%)

Ricoveri e terapie intensive

Ricoveri covid ancora in crescita. Il numero totale di pazienti Covid ricoverati in ospedale in area medica è di 3.692 (+65 rispetto a ieri). I posti letto occupati in terapia intensiva sono invece 5 in meno nelle ultime 24 ore, per un totale di 455 ricoverati in area critica con 26 ingressi del giorno.

A che punto sono le vaccinazioni anti covid in Italia

Rallenta ma prosegue la campagna vaccinale anti covid. Stando all’ultimo aggiornamento del report del Ministero della salute, in Italia sono 74.804.729 le dosi di vaccino anti covid somministrate finora. Le persone che hanno ricevuto la seconda dose o il vaccino monodose che permette di completare il ciclo vaccinale sono in totale 36.075.634, corrispondenti al 66,79 % della popolazione over 12.