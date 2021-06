Nelle ultime 24 ore sono 1.400 i contagi da Coronavirus registrati in Italia, ieri erano stati 1.255. Il bollettino di oggi, mercoledì 16 giugno, è stato appena diffuso dal ministero della Salute. I contagi registrati nel Paese dall'inizio dell’epidemia salgono a quota 4.248.432. Nell’ultima giornata sono stati effettuati 203.173 test, tra tamponi molecolari e antigenici. Il tasso di positività all'0,7% (+0,1%). I casi attualmente positivi sono 101.855 (-4.051) mentre i decessi nell’ultima giornata sono stati 52, per un totale di 127.153 morti dall’inizio dell’emergenza sanitaria. I guariti sono 4.019.424 (+5.399). La Regione in cui si registra il maggior incremento di nuove infezioni è la Lombardia.

I nuovi casi Regione per Regione

Sono 4.248.432 i casi totali di Covid registrati in Italia dall’inizio dell’epidemia. Qui di seguito la tabella con le cifre del bollettino quotidiano e i numeri degli incrementi Regione per Regione nell’ultima giornata.

Lombardia: +256

Veneto: +84

Campania: + 167

Emilia-Romagna: +73

Piemonte: +59

Lazio: +143

Puglia: +112

Toscana: + 106

Sicilia: +168

Friuli-Venezia Giulia: +23

Marche: +29

Liguria: +21

Abruzzo: +27

P.A. Bolzano: +8

Calabria: +66

Sardegna: + 24

Umbria: +12

P.A. Trento: +4

Basilicata: +16

Molise: +1

Valle d'Aosta: +1

Tamponi e tasso di positività

I tamponi effettuati oggi in Italia in totale, tra test molecolari e antigenici, sono stati 203.173. Il tasso di positività è all'0,7% (+0,1%).

Ricoveri e terapie intensive

Il numero di pazienti ricoverati nei reparti Covid ospedalieri è in calo: sono 269 i ricoveri in meno nei reparti di area medica, per un totale di 3.064 persone ricoverate in ospedale. In terapia intensiva il calo è di 33 pazienti (con 9 ingressi del giorno), per un totale di 471 ricoverati in area critica.

A che punto sono le vaccinazioni in Italia

Sulla base dell’ultimo aggiornamento del report sulla campagna vaccinale anti-Covid in Italia, sono 43.261.692 le dosi di vaccino somministrate in totale nel nostro Paese. Le persone che hanno ricevuto la seconda dose o hanno comunque completato il ciclo vaccinale sono 14.467.292, corrispondenti al 26,67 % della popolazione con più di 12 anni.