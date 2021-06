Curva dei contagi da coronavirus in Italia in significativo calo, nelle ultime 24 ore infatti sono stati registrati 1.273 nuovi casi di positività, in diminuzione rispetto ai 2.275 di ieri. È quanto emerge dal bollettino di oggi, lunedì 7 giugno, appena diffuso dal ministero della Salute. Dall’inizio della pandemia i contagi da Covid-19 registrati nel nostro Paese salgono a 4.233.698. I test effettuati nell’ultima giornata, tra tamponi molecolari e antigenici, sono stati 84.567. Il tasso di positività si attesta così all'1,5%. I casi attualmente positivi sono 188.453, mentre i decessi per Covid nelle ultime 24 ore sono stati 65 (ieri erano 51), per un totale di 126.588 morti dall’inizio dell’emergenza sanitaria. Le persone guarite dal Covid diventano 3.918.657 (+5.024).

I nuovi casi Regione per Regione

I casi di Covid registrati in Italia dall'inizio dell'epidemia sono 4.233.698. Di seguito la tabella con tutte le cifre riportate dal bollettino quotidiano e i numeri degli incrementi Regione per Regione nell'ultima giornata.

Lombardia: +142

Veneto: +38

Campania: +177

Emilia-Romagna: +155

Piemonte: +100

Lazio: +172

Puglia: +56

Toscana: +160

Sicilia: +156

Friuli-Venezia Giulia: +10

Liguria: +7

Marche: +20

Abruzzo: +13

P.A. Bolzano: +3

Calabria: +39

Sardegna: +9

Umbria: +6

P.A. Trento: +4

Basilicata: +1

Molise: +3

Valle d'Aosta: +3

Tamponi e tasso di positività

In totale i tamponi effettuati oggi in Italia, tra test antigenici e molecolari, sono stati 84.567. Il tasso di positività scende leggermente e si attesta all'1,5%.

Ricoveri e terapie intensive

Continua il calo dei pazienti Covid ricoverati nei reparti ospedalieri: rispetto a ieri sono 53 i ricoveri in meno nei reparti di area medica, per un totale di 4.910 persone ricoverate in ospedale. In terapia intensiva si registra un calo di 15 pazienti (25 ingressi del giorno), per un totale di 759 ricoverati in area critica.

A che punto sono le vaccinazioni in Italia

Stando all’ultimo aggiornamento del report della campagna vaccinale anti-Covid in Italia, sono in totale 38.178.684 le dosi di vaccino somministrate nel nostro Paese finora. Le persone che hanno ricevuto anche la seconda dose o che comunque hanno completato il ciclo vaccinale sono 13.028.350, pari al 21,84% della popolazione over 12.