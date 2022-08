Bimbo perde il giocattolo e scrive alla polizia, gli agenti lo convocano e gliene regalano uno nuovo Scrive alla polizia per denunciare “il furto” del suo giocattolo preferito e gli agenti lo convocano in commissariato per fargli una sorpresa. È accaduto a Matteo, un bambino di 5 anni, in vacanza a Bardonecchia.

A cura di Chiara Ammendola

La lettera inviata ai poliziotti e il giocattolo regalato al bambino

“Buongiorno signor poliziotto, scusi il disturbo”. Inizia così la lettera che Matteo, un bambino di 5 anni ha spedito agli agenti del commissariato di Bardonecchia, in provincia di Torino, per denunciare lo smarrimento del suo giocattolo. Il piccolo, in vacanza con i genitori nella località dell'Alta Valle di Susa, ha infatti chiesto aiuto ai poliziotti per ritrovare il suo gioco preferito, un piccolo robot, dimenticato su una sdraio e mai più ritrovato.

“Devo segnalarvi un fatto spiacevole – si legge sulla lettera indirizzata agli agenti che il piccolo Matteo ha scritto con l'aiuto della mamma – mi è stato rubato un giocattolo (era sulla sdraio), le ali si aprono, parla ma ha le batteria scariche, e sotto il piede c'è scritto Matteo ma ora è un po' scolorito, potreste per favore attivare le indagini?”. Il testo, racchiuso in un grande cuore disegnato con la matita, è poi corredato di altre scritte come “Ps: stanotte non ho chiuso occhio perché mi manca il mio giocattolo”.

Parole che hanno fatto breccia nel cuore dei poliziotti che hanno così deciso di fare una sorpresa al piccolo Matteo convocandolo in commissariato. Dopo essersi salutati e presentati, gli agenti lo hanno informato che le indagini non sono andate a buon fine ma gli hanno poi fatto una sorpresa: hanno donato al piccolo un giocattolo identico a quello smarrito descritto nella letterina che hanno comprato grazie a una colletta. Una gioia per Matteo che ha abbracciato i poliziotti e li ha ringraziati: “Una sorpresa inaspettata – si legge nel post condiviso dalla pagina Facebook ‘Agente Lisa' – che ha fatto emozionare anche i suoi nuovi amici del commissariato di Bardonecchia, e che lui di certo non dimenticherà”.