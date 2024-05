Bimba ha fretta di nascere, ci pensa la nonna al telefono col 118: parto telefonico a distanza

video suggerito

A cura di Antonio Palma

La fretta di nascere di una neonata ha portato a un imprevisto parto telefonico in casa nei giorni scorsi a Genova. La nascita della bimba era prossima ma le doglie improvvise e la rottura delle acque della mamma hanno costretto ad anticipare e velocizzare notevolmente i tempi. In assenza di medici o altri operatori sanitari, a far nascere la nuova arrivata in famiglia infatti ci ha dovuto pensato la nonna, che era presente in casa con la mamma della bimba. Il tutto però grazie alle fondamentali indicazioni di una dottoressa del 118 che ha assistito la donna in tutta la fase del parto che infine si è concluso nel migliore dei modi.

Il racconto del singolare episodio arriva dall’ospedale Policlinico San Martino dove presta servizio una delle protagoniste della storia, la dottoressa Rita Careddu. Il medico del 118 in turno quella sera, infatti, in attesa dell’arrivo di un’ambulanza sul posto, ha guidato a distanza, passo per passo, la nonna della piccola. L’allerta è scattata poco prima delle 23 quando alla centrale del 118 è arrivata la segnalazione della donna in imminente parto.

Tutto si è svolto in pochi minuti. Quando si è capito che la bimba non avrebbe atteso l’arrivo degli operatori sanitari sul posto, un’abitazione di Rivarolo, quartiere di Genova nella bassa Val Polcevera, la dottoressa al telefono ha dato indicazione ai presenti su cosa fare per portare a termine il parto e assistere la mamma. Momenti concitati, spiegano dal policlinico genovese, ma che si è concluso nel migliore di modi con la nascita di Cattleya, una splendida bambina venuta alla luce proprio all'arrivo dei soccorsi.

Dopo aver accertato che mamma e bimba stessero bene, i sanitari accorsi sul posto hanno poi provveduto a trasportarle in ambulanza all'Ospedale pediatrico Gaslini dove sono state sottoposte ai necessari controlli.