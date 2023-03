Barista pestato da 4 ragazzi, era intervenuto per difendere la moglie dagli insulti sessisti del branco Un uomo di 27 anni, titolare di un bar in centro a Settimo Torinese, è stato picchiato da un gruppo di ragazzi per aver difeso la moglie. Il branco aveva iniziato a insultare la donna prima di scagliarsi contro l’esercente che è finito in ospedale.

A cura di Chiara Ammendola

foto d’archivio

Era intervenuto per difendere la moglie dagli insulti sessisti che il gruppo che le stava rivolgendo il barista finito in ospedale dopo essere stato picchiato dal branco. È accaduto sabato sera a Settimo Torinese dove l'uomo gestisce un bar proprio insieme alla moglie a piazza San Pietro, nel centro storico della cittadina. È qui che è giunto il gruppo di ragazzi protagonista della rissa.

Stando a quanto ricostruito finora sembra che i quattro giovani, tutti residenti nel comune torinese, abbiano dato vita a una discussione, nata per futili motivi, ben presto degenerata in una rissa. L'episodio si è verificato intorno alle 22 di sabato 25 marzo all'esterno del bar.

L'uomo ha riportato la contusioni a un occhio e la rottura di alcuni denti

La vittima, un 27enne di origini cinesi, ha raccontato che il branco ha iniziato a insultare la moglie, anche con epiteti sessisti, dopo aver ricevuto il conto. A quel punto lui è intervenuto per difenderla e i quattro lo hanno prima insultato e poi lo hanno malmenato.

Soccorso dal personale medico del 118 giunto sul posto allertato da alcuni testimoni, è stato trasportato in ospedale dove è stato medicato e dimesso con una prognosi di trenta giorni: ha riportato contusioni a un occhio e la rottura di alcuni denti. I carabinieri della tenenza cittadina hanno già individuato i quattro ragazzi e li hanno denunciati per lesioni e anche per il danneggiamento di una sedia e di una fioriera del bar.