Bambini fanno rumore, i vicini lanciano bucce di banana e li insultano perché neri: “Bestie, animali” Una coppia è stata denunciata per aver offeso e insultato con epiteti razzisti i figli di vicini di casa accusati di far rumore: il tutto accompagnato dal lancio di bucce di banana sul pianerottolo.

A cura di Chiara Ammendola

"Bestie, animali, zingari", sono queste le parole che hanno accompagnato il lancio di bucce di banana nei confronti di una famiglia accusata di far rumore disturbando così la quiete dei vicini di casa. È accaduto in un condominio di Montelabbate in provincia di Pesaro dove la famiglia, formata da una donna pesarese di 39 anni e il marito senegalese, e i loro due figli di 11 e 6 anni, è stata oggetto in più di un'occasione di insulti razzisti.

A lanciare loro le bucce di banana, insieme ad altri rifiuti, come cotton fioc e carta igienica, sarebbero stati i vicini di una casa, una coppia formata da marito e moglie, di rispettivamente 60 e 57 anni, che si sono accaniti in particolar modo sui bambini rei di far rumore coi propri giochi e quindi di disturbarli. A raccontare la vicenda a IlRestodelCarlino è la mamma dei due bambini che spiega quando accaduto sin dall'inizio del loro trasferimento in quell'appartamento a Montelabbate, quando la coppia che viveva al piano inferiore ha iniziato a inveire contro i bimbi.

A dar loro fastidio sarebbero stati i giochi rumorosi dei bimbi, tanto da arrivare a bussare sul soffitto con una scopa. In altre occasioni invece, la coppia formata da marito e moglie fissava i bambini al loro rientro da scuola con le braccia conserte e sguardo minaccioso, prima di insultarli con epiteti razzisti e lanciare sulle scale nei pressi della porta di casa bucce di banane e altri rifiuti. A quel punto, dinanzi all'ennesimo episodio la madre dei piccoli ha deciso di denunciare il tutto alle forze dell'ordine.

I due sono stati condannati ma si sono opposti facendo aprire il processo. La donna ha chiesto 5mila euro di risarcimento danni: durante l'udienza che si è tenuta ieri ha ribadito la sua versione nonché gli insulti razzisti rivolti a lei e ai suoi figli. Il tutto è stato confermato anche da altri vicini di casa chiamati a testimoniare.