Bambina si ritrova a viaggiare in treno da sola ad Alessandria: rintracciata dai carabinieri Una bambina di 9 anni si è trovata a viaggiare da sola su un treno partito da Genova e diretto a Torino ed è stata rintracciata dai carabinieri a Novi Ligure, dove è stata presa in consegna fino all'arrivo dei suoi cari.

Tutto è bene quel che finisce bene, ma i familiari di una bambina di 9 anni hanno vissuto momenti di vero panico; la piccola, infatti, si è trovata a viaggiare da sola su un treno partito da Genova e diretto a Torino ed è stata rintracciata dai carabinieri a Novi Ligure, dove è stata presa in consegna fino all'arrivo dei suoi cari.

La bimba era stata fatta salire sul treno a Genova dalla nonna, che aveva nel frattempo iniziato a caricare i bagagli. Le porte automatiche del convoglio però si sono chiuse improvvisamente lasciando la donna, disperata, sulla banchina.

Fortunatamente il capotreno si è accorto quasi subito della presenza della bambina e l'ha tenuta sempre con sé, mentre la nonna ha dato l'allarme alla Polizia ferroviaria. Sono quindi partite le comunicazioni alla Centrale Operativa dei Carabinieri di Novi Ligure, località lungo il tragitto del treno e dove era prevista una fermata.

Una pattuglia è stata inviata in stazione ad attendere la bimba, che ha trovato i militari ad accoglierla. La bambina è stata quindi accompagnata dai carabinieri a fare colazione in attesa dell'arrivo della nonna con il treno successivo. Per lei si è trattato di un brutto spavento, ma fortunatamente senza conseguenze.