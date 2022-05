Aria rovente dall’Africa sull’Italia: temperature fino a 35 gradi, verso maggio più caldo di sempre Una massa d’aria rovente sta investendo l’Italia e nel weekend porterà a caldo torrido e temperature oltre i 35 gradi, in particolare al Nord ed in Sardegna.

A cura di Antonio Palma

L’Italia si avvia a vivere il mese di maggio più caldo di sempre. A causa di una ondata di aria rovente che sta investendo la Penisola, infatti, il nostro Paese sta facendo i conti con una impennata delle temperature che raggiungerà il suo apice proprio nel corso di questa settimana con termometri diffusamente oltre i 30 gradi in alcune zone e picchi addirittura che supereranno i 35 gradi. Tutta colpa dell'anticiclone africano responsabile di una zona di alta pressione sub-tropicale che si è stabilizzata sull'Europa sud-occidentale portando in largo anticipo un clima decisamente estivo.

I giorni più caldi li avremo nel corso del prossimo weekend quando in alcune regioni, in particolare al Nord ed in Sardegna, si raggiungeranno temperature superiori alla media anche di tredici gradi. I primi segnali già da domani venerdì 20 maggio quando la massa d’aria rovente, proveniente dal deserto africano, investirà in pieno l’Europa meridionale per poi proseguire fino ad Alpi e Pirenei e anche oltre. Un calo torrido che infatti coinvolgerà anche Spagna e sud della Francia dove si prevedono anche picchi di 40 gradi.

Il caldo raggiungerà il suo apice tra sabato 21 e domenica 22 quando le temperature massime arriveranno a 35 gradi sulle regioni settentrionali, portando l’estate con un mese di anticipo. “Arriveremo a 35-36 gradi in pianura. A determinare l'impennata delle temperature è il persistente anticiclone Hannibal, che è alla massima potenza, facendo registrare temperature record all'ombra in Pianura Padana” ha spiegato Andrea Garbinato, meteorologo del sito iLMeteo.it. Un maggio dal caldo record dunque visto che in questo mese le temperature massime oscillano normalmente intorno ai 22-23 gradi.

Le previsioni meteo per venerdì 20 maggio

Le previsioni meteo per domani, venerdì 20 maggio, indicano tempo generalmente soleggiato e caldo ovunque in Italia. Nelle ore pomeridiane però non sono escluse temporanei annuvolamenti lungo l’arco alpino e attorno all’Appennino centrale con qualche isolato e breve rovescio o temporale di calore specie del triveneto e sull’Alto Adige.