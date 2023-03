Andreea Rabciuc, nuovo appello della mamma: “Aiutatemi, sono disperata. Ditemi la verità su mia figlia” L’appello della mamma di Andreea Rabciuc scomparsa da Jesi nella notte tra l’11 e il 12 marzo scorso nel corso della trasmissione Chi l’ha visto? in onda stasera su Rai3: “Farò di tutto per far emergere la verità. Per favore, aiutate una madre disperata”.

A cura di Ida Artiaco

Andreea Rabciuc.

"Non vedo mia figlia da un anno, non so dove sia e nessuno degli individui che era con lei penso dica la verità". È tornata a parlare Georgeta Cruceanu, la mamma di Andreea Rabciuc, la 27enne scomparsa da Jesi nella notte tra l’11 e il 12 marzo scorso dopo aver partecipato a una festa con gli amici e il fidanzato.

Lo ha fatto scrivendo una lettera che è stata letta nel corso della trasmissione Chi l'ha visto? in onda stasera su Rai 3 ad un anno esatto dalla scomparsa della ragazza. Nella missiva Georgeta fa un appello direttamente ad Aurora, amica di Andreea, e a Francesco, tra gli ultimi ad averla vista prima che se ne perdessero le tracce.

"Faccio un appello ad Aurora e Francesco: parlate, dite la verità. Se qualcun altro è a conoscenza di cosa sia successo mi faccia riavere mia figlia. A Simone Gresti dico che ha responsabilità quanto meno morali: le ha sequestrato il telefono, si è reso irreperibile per due giorni, e poi?. Farò di tutto per far emergere la verità. Per favore, aiutate una madre disperata", ha concluso la donna.

Sono in effetti ancora molti i punti oscuri di questa vicenda. Al momento l'unico indagato resta Simone Gresti, il compagno 44enne della giovane Andreea: su di lui pende l'accusa di sequestro di persona. La sua posizione è rimasta la stessa in questi ultimi 12 mesi. Secondo l'uomo la sera della scomparsa i due avrebbero trascorso diverse ore insieme a un'altra coppia di amici, appunto Aurora e Francesco.

Avrebbero consumato dell'alcol all'interno di un camper posteggiato in una zona di campagna fuori città, poi la coppia sarebbe stata protagonista di una lite molto animata, durante la quale il 44enne avrebbe sottratto il telefono cellulare ad Andreea, che poi sarebbe sparita nel nulla.

Andreea Rabciuc

Il giorno prima Andreea e Simone avrebbero trascorso la notte a casa di Valentino, un amico, a Moie. Ma in quelle ore la ragazza ha anche incontrato a Jesi il suo ex compagno, Daniele, a cui aveva lasciato il loro cane. Daniele alle telecamere di Chi l'ha visto? racconta di aver riaccompagnato Andreea a casa di Valentino intorno alle 18, orario che però non viene confermato dallo stesso Valentino che dice di averli visti alle 15. Ma questo è solo uno dei punti che non tornano nella vicenda. Le indagini continuano.