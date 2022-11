Allerta meteo gialla per maltempo sabato 12 novembre, le regioni a rischio Maltempo e allerta meteo per domani, sabato 12 novembre. La Protezione civile ha diramato una allerta per rischio idraulico, temporali e idrogeologico.

A cura di Antonio Palma

Torna il maltempo sull'Italia ed è allerta meteo per rischio temporali sabato 12 novembre su alcuni settori del Paese. Nel weekend infatti è atteso un nuovo peggioramento del tempo su diverse regioni a causa dell'irruzione di un'area di basa pressione sulla Penisola, accompagnata anche da un nucleo di aria fredda che causerà anche un abbassamento delle temperature riportandole a livelli più consoni per il periodo, soprattutto al Centro-Sud.

Allerta meteo gialla domani 11 novembre su due regioni

In base alle previsioni meteo disponibili e ai fenomeni in atto, infatti, il dipartimento di protezione civile ha emesso un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse, valutando per la giornata di domani, sabato 12 novembre, una allerta meteo gialla per rischio temporali e rischio idrogeologico sui settori meridionali di Puglia e Sicilia e un allerta di ordinaria criticità per rischio idraulico sulla Sicilia meridionale.

Tutta colpa di un vortice ciclonico che attualmente è posizionato nel sud della Penisola Balcanica ma si sta spostando gradualmente verso il sud dell'Italia. Nelle prossime ore, infatti, il vortice raggiungerà le regioni meridionali per poi risalire lungo la nostra Penisola causando un graduale ma significativo peggioramento del tempo. Piogge e temporali nel corso del fine settimana si estenderanno dalle regioni meridionali verso il Centro e poi anche al nord.

Le previsioni meteo di sabato 11 novembre

Le previsioni meteo di sabato 11 novembre infatti indicano piogge già dal mattino su Sicilia, Calabria jonica e Puglia, poi dal pomeriggio pioggia in estensione un po' su tutte le regioni meridionali con fenomeni sempre più intensi e temporali localmente forti su Puglia meridionale e settori jonici di Sicilia, Basilicata e Calabria. Qualche nube e piogge serali anche in Abruzzo mentre asciutto altrove anche se con nubi in aumento in serata.

Tutte le allerte meteo di domani

Ordinaria criticità per rischio idraulico / allerta gialla:

Sicilia: Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Sud-Orientale, versante ionico

Ordinaria criticità per rischio temporali / allerta gialla:

Puglia: Salento

Sicilia: Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Sud-Orientale, versante ionico

Ordinaria criticità per rischio idrogeologico / allerta gialla:

Puglia: Salento

Sicilia: Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Sud-Orientale, versante ionico