Alessandro Venturelli scomparso, nuova iniziativa per trovarlo. La mamma: "Il silenzio uccide, aiutateci" Nuova iniziativa partita sui social per trovare Alessandro Venturelli, il giovane scomparso da Sassuolo ormai più di 3 anni fa. La mamma, Roberta Carassai, a Fanpage.it. "Il silenzio uccide. per questo è sempre bisogno di tenere in qualche modo alta l'attenzione".

A cura di Ida Artiaco

Inviare mail all'indirizzo ufficiale del Commissario straordinario per le persone scomparse chiedendo che si faccia il possibile per continuar a cercare Alessandro Venturelli. È questa l'ultima iniziativa lanciata sui social a sostegno della famiglia del ragazzo, sparito da Sassuolo ormai più 3 anni fa e di cui non si hanno più notizie. Era il 5 dicembre 2020 quando del ragazzo, all'epoca 21enne, si persero le tracce.

Da allora la mamma, Roberta Carassai, e il marito non hanno mai perso la speranza di trovare Alessandro, battendosi affinché si continui a parlare di lui. "Siccome c'è silenzio assoluto su questo fascicolo di cui è stata chiesta l'archiviazione mesi fa, e siccome ci sono aspetti che ancora andrebbero presi in considerazione, c'è stata questa iniziativa di scrivere una mail al commissario straordinario per le persone scomparse per dare un input, per cercare Alessandro e sensibilizzare le istituzioni", ha detto la mamma del ragazzo a Fanpage.it, aggiungendo: "Il silenzio uccide. per questo è sempre bisogno di tenere in qualche modo alta l'attenzione".

La mamma di Alessandro da tempo chiede alla Procura di Modena di non archiviare il caso e di continuare a cercare Alessandro, non solo in Italia ma anche all'estero, in particolare in Olanda, da dove sono arrivate una serie di segnalazioni riguardanti il giovane.

"Di segnalazioni ne arrivano tante tutti i giorni ma il problema è che non hanno mai una foto, poi qualsiasi cosa venga in mio possesso io la giro al dirigente della Squadra mobile di Modena che le verifica tutte", ha detto Carassai, che insiste sulla nuova iniziativa e sull'importanza di sensibilizzare le istituzioni.

Secondo Roberta Carassai, la nuova iniziativa "sta andando bene, non posso avere un ritorno ufficiale ma ci sono tante persone che mi scrivono. Se davvero l'hanno fatto, se hanno inviato i messaggi al Commissario, sono tante. Ion mi rivolgo alla Procura di Modena che non mi ha mai contattato. Prendo atto di questa linea ma continuo a fare rumore. Avevo anche chiesto di fare un appello durante il Festival di Sanremo ma non me l'hanno permesso. Per gli scomparsi non fa niente nessuno".