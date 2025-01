Ago nel piatto alla mensa universitaria di Cagliari: scatta la protesta degli studenti

video suggerito

A cura di Davide Falcioni

Un ago è stato rinvenuto ieri in un piatto di carne servito nella mensa universitaria di via Trentino, a Cagliari. L’episodio, sul quale sono in corso accertamenti, è stato denunciato dal collettivo studentesco NextUniCa attraverso un post sui social.

Stando a quanto riferito, uno studente si è accorto della presenza del piccolo pezzo di metallo appena in tempo, evitando di ingerirlo per pura casualità. Sconvolto, si è rivolto al personale della mensa per chiedere spiegazioni sull’accaduto. "Le mense universitarie non possono essere luoghi caratterizzati da insicurezza o trascuratezza – denuncia NextUniCa – al contrario, devono garantire un ambiente sicuro dove gli studenti possano consumare un pasto caldo senza il timore di trovare corpi estranei nel cibo".

Il gruppo ha anunciatp che presenterà una richiesta all’Ersu, l’ente regionale per il diritto allo studio, per ottenere chiarimenti sulle procedure di controllo e sicurezza degli alimenti serviti nelle mense universitarie. Parallelamente, NextUniCa ha avviato una raccolta di segnalazioni da parte degli studenti, che saranno incluse nella richiesta formale all’ente. Oltre alla qualità dei pasti, gli studenti sollevano anche il tema della sicurezza nei pressi degli edifici universitari, esortando i colleghi a segnalare eventuali criticità.