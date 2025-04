Aereo da turismo atterra tra gli scialpinisti: tragedia sfiorata sul Monte Rosa Il momento dell’atterraggio, avvenuto in un’area particolarmente affollata per la concomitanza del Trofeo Mezzalama — la storica maratona dei ghiacciai in corso tra Breuil-Cervinia e Gressoney-La-Trinité — ha generato paura e indignazione tra gli alpinisti presenti. Sostieni il giornalismo libero di Fanpage.it Abbonati ora

Un possibile dramma è stato evitato per un soffio ieri sul Colle Sesia, a quota 4.230 metri. Come documenta un video dall'alpinista piemontese Luca Calzone, infatti, intorno alle 11:52 un Piper PA-18, appartenente alla flotta di un aeroclub svizzero, è atterrato sul ghiacciaio in mezzo a decine di scialpinisti impegnati nella salita verso la Capanna Margherita, a 4.559 metri di altitudine.

Il velivolo, dopo aver sorvolato il Colle Sesia, ha proseguito il suo viaggio per atterrare nella zona di Ginevra, poco prima delle 16. Il momento dell'atterraggio, avvenuto in un'area particolarmente affollata per la concomitanza del Trofeo Mezzalama — la storica maratona dei ghiacciai in corso tra Breuil-Cervinia e Gressoney-La-Trinité — ha generato paura e indignazione tra gli alpinisti presenti.

"È stata una tragedia mancata," ha commentato Calzone. "Spero che le autorità svizzere competenti intervengano rapidamente. Sono disponibile a collaborare con le autorità italiane, svizzere, l'Enac e gli organizzatori del Trofeo Mezzalama per chiarire l'accaduto". La vicenda è ora al vaglio delle autorità e non sono escluse sanzioni nei confronti del pilota dell'aereo.