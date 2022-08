Acqua Guizza richiamata per rischio contaminazione da Stafilococco Il richiamo dagli scaffali riguarda due lotti di acqua Guizza a causa di un rischio microbiologico per i consumatori dovuto alla possibile contaminazione da Stafilococco.

A cura di Antonio Palma

Due lotti di Acqua Guizza sono stati ritirati dal mercato a causa di un possibile rischio microbiologico per i consumatori dovuto alla possibile contaminazione da Stafilococco. A renderlo noto è il Ministero della Salute attraverso il portale dedicato ai Richiami di prodotti alimentari da parte degli operatori.

Il richiamo dagli scaffali dei supermercati è stato disposto infatti in via precauzionale da parte dello stesso produttore dopo che analisi a campione dello stabilimento di produzione hanno riscontrato la presenza di contaminazione da Staphylococcus aureus in alcuni prodotti finiti.

Come spiega l'avviso pubblicato il 2 agosto, il richiamo interessa l’acqua minerale naturale oligominerale Fonte Valle Reale venduta a marchio Guizza in confezione da sei bottiglie in PET da 1,5 litri ciascuna.

L’acqua minerale richiamata è stata prodotta dall’azienda Gran Guizza Spa nello stabilimento di località Valle Reale, a Popoli, in provincia di Pescara.

I lotti interessati dal richiamo sono due: i numeri 10LB2202A (produzione 21/07) e 08LB2208A (produzione 27/07) con termini minimi di conservazione fissati al 20/01/2024 e 26/01/2024.

Come precisa la stessa azienda produttrice dell’acqua Guizza, “La decisione è stata presa a seguito dei campionamenti svolti dall’Arta Abruzzo per conto del Sian Srl di Pescara presso il sito produttivo di Popoli che hanno riscontrato la presenza dell’indicatore di contaminazione stafilococco aureo in alcuni prodotti finiti”.

“A tutela della sicurezza dei propri consumatori, la Società ha deciso di ritirare il prodotto finito confezionato che ha evidenziato la contaminazione – nonostante da analisi interne non risultassero anomalie -, in attesa di rianalisi e conferma di conformità da parte dell’organo di vigilanza. Gran Guizza S.p.A. sta collaborando con le Autorità competenti per l’accertamento delle eventuali cause e la risoluzione della problematica. Si specifica, inoltre, che gli impianti di Gran Guizza sono progettati, realizzati, collaudati e controllati in conformità ai più stringenti requisiti di sicurezza. La Società dichiara, infine, che ha attuato tutte le azioni volte alla tutela della salute dei consumatori come il ritiro/richiamo precauzionale dei prodotti finiti e la contestuale comunicazione alle autorità sanitarie. Per Gran Guizza S.p.A. la sicurezza dei propri consumatori è la priorità assoluta” precisano dall’azienda.

Gran Guizza Spa quindi “invita a non consumare i prodotti appartenenti ai lotti oggetto di ritiro. Precisa, inoltre, che il richiamo si riferisce solo ed esclusivamente ai prodotti menzionati e limitatamente ai lotti indicati. Si garantisce, dunque, l’assoluta purezza per tutti i prodotti e i lotti non indicati nella comunicazione”.