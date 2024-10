video suggerito

A Matera asportato tumore all’addome di 18 chili: salva paziente di 59 anni Successo per un delicato intervento chirurgico all’ospedale Madonna delle Grazie di Matera: è stato rimosso un tumore all’addome ad una paziente di 59 anni dal peso di 18 chili e dal diametro di 60 centimetri. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Ida Artiaco

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Delicato intervento, effettuato con successo, all'Ospedale Madonna delle Grazie di Matera: una donna di 59 anni di origine lucana è salva dopo l'asportazione di una massa tumorale all'addome dal peso di 18 chili e dal diametro di circa 60 centimetri.

L'operazione è stata eseguita dall'Unità operativa Complessa di Ginecologia e Ostetricia diretta da Giuseppe Trojano in collaborazione con l'Unità Operativa Complessa di Chirurgia Generale e quella di Anestesia e Rianimazione. Si trattava di un intervento delicato dal momento che la tumefazione comprometteva diversi organi.

La paziente è rimasta in sala operatoria per sei ore ed è stata affidata alle cure del personale del reparto di Rianimazione, che l'hanno accompagnata verso una completa e pronta ripresa. "L'asportazione della massa nella sua totalità – ha spiegato Trojano – permetterà non solo di definirne l'origine e le caratteristiche istologiche, indirizzando al meglio le successive terapie, ma soprattutto donerà alla paziente un sostanziale miglioramento della sua qualità di vita".

Maurizio Friolo, commissario Straordinario dell’ASM, ha aggiunto che il team che ha effettuato l'operazione "ha unito diverse competenze per una operazione molto complessa raggiungendo un risultato davvero straordinario sia per le difficoltà tecniche sia per le dimensioni del tumore. La soddisfazione è doppia per l’essere riusciti a garantire alla nostra paziente non solo le migliori cure possibili ma una migliore qualità di vita".