Bimbo di 7 mesi in ospedale con fratture, la madre accusa il marito poi confessa: ”Sono stata io” Ha accusato per settimane il marito di aver ferito il figlio di 7 mesi finito in ospedale con diverse fratture, poi ha confessato davanti ai magistrati: “Sono stata io”. Ora è accusa di lesioni gravi.

Ha confessato tutto ai magistrati spiegando di essere stata lei a colpire il figlio di soli sette mesi, strattonandolo con violenza fino a provocargli diverse fratture. Per questo ora la donna, 26 anni, è indagata per lesioni gravi nei confronti del bimbo finito in ospedale lo scorso 9 maggio proprio a causa delle ferite provocategli dalla madre.

Si tratta di una confessione che giunge dopo che la donna inizialmente ha accusato il marito di essere l'autore di quelle fratture riscontrate in pronto soccorso. Come riporta L'Arena.it, quando la 26enne ha accompagnato il figlio in ospedale i medici hanno infatti segnalato la vicenda alle forze dell'ordine, non credendo alla versione fornita dalla donna: la “frattura scomposta dell’omero e sublussazione dell’articolazione omero ilneare con parziale disarticolazione del gomito” rilevata in Pronto soccorso la mattina del 9 maggio non potevano essere compatibili con una caduta.

E così, ascoltata dalla polizia, ha accusato il marito di aver colpito il figlioletto di appena sette mesi. Da qui la decisione del giudice per le indagini preliminari del tribunale di Verona, Luciano Gorra, di emettere per l'uomo, un 39enne che consegna medicinali di notte, un divieto di avvicinamento alla moglie e al figlio. Dopo le dimissioni dall'ospedale intanto madre e figlio sono stati collocati in una struttura protetta, ma quando il 22 giugno la donna è stata sentita dai magistrati ha confessato la verità.

La mattina del 9 maggio dopo aver preparato il biberon per il figlio, ha chiamato il marito ma il piccolo ha iniziato a piangere e lei non riusciva a farlo smettere e così, a un certo punto, gli ha messo una mano sulla spalla e con l’altra lo ha tirato per il braccio sinistro, provocandogli la frattura e la sublussazione riscontrate dai medici.

Poi la corsa in ospedale e le accuse al marito che la donna ha giustificato dicendo che era sconvolta e non sapeva quel che diceva. L'uomo, nel corso dell’interrogatorio di garanzia, ha sempre rigettato ogni accusa puntando invece il dito contro la moglie sin dal primo momento. Ora il pubblico ministero Maria Beatrice Zanotti l’ha iscritta nel registro degli indagati per le lesioni gravi causate al figlioletto che in ospedale ha ricevuto una prognosi di 60 giorni.