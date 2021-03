in foto: Immagine di repertorio

Ha solo 23 anni ed è una volontaria della Croce Rossa. Vive a Follonica (Grosseto) e ha contratto il Covid-19 in forma grave. La ragazza è ricoverata da giovedì scorso nel reparto di terapia intensiva del Careggi, ospedale fiorentino. Aveva iniziato la cura a casa come asintomatica, poi è comparsa la febbre che continuava a salire. In poco tempo è arrivata anche la difficoltà respiratoria, vero campanello d'allarme per il ricovero.

La 23enne è stata trasferita all'ospedale di Grosseto dove le sue condizioni si sono poi aggravate, Già dal ricovero, in realtà, il suo stato di salute è apparso molto precario a causa del virus. Nonostante i trattamenti, le sue condizioni si son ulteriormente aggravate e non sembra rispondere bene alle cure somministratele dai medici. Il personale ha quindi deciso di trasferirla al Careggi di Firenze, per farla seguire da una struttura ulteriormente specializzata.

Della giovane non si sa molto: da tempo era una volontaria della Croce Rossa, ama aiutare gli altri e il suo stato di salute antecedente al primo tampone positivo era ottimo, tanto da non far presagire una trasformazione simile della malattia. La speranza è quella di vederla rispondere alle cure somministrate in terapia intensiva. Al momento la giocane si trova attaccata a una macchina, l'Ecmo, che le garantisce la sopravvivenza e la respirazione, nella speranza che le sue condizioni di salute possano ancora invertire la rotta e farla riprendere nel miglior tempo possibile. Sconvolti familiari, amici e coloro che lavoravano accanto a lei. La 23enne è una ragazza il cui impegno per gli altri è sempre stato riconosciuto da chi la conosce. Il suo senso di sacrificio e la sua tenacia sono talmente forti che qualcuno che lavorava spalla a spalla con lei non ha dubbi: alla fine ce la farà.