Sono diciannove gli anziani intossicati da monossido di carboni, ospiti della Residenza sanitaria assistita di Strada, nella frazione di Castel a San Niccolò, in provincia di Arezzo. Intorno alle 10.00 della mattinata di oggi, 13 gennaio, si è proceduto ad evacuazione dell'ospizio. Mentre i sanitari effettuavano i primi rilievi medici sugli ospiti della struttura, i Vigili del fuoco hanno verificato la provenienza della perdita di gas. Sul posto anche una pattuglia dei Carabinieri.

Dodici anziani sono stati soccorsi sul posto, mentre altri sette sono stati tradotti nel vicino ospedale di Bibbiena. Su altri tre ospiti, invece, non è stato rilevato alcun sintomo. Delle sette persone trasferite nel nosocomio, sei erano in codice verde e una in codice giallo, ma su nessuno sono stati riscontrati gravi e pericolosi sintomi di intossicazione. I pompieri hanno verificato la perdita di gas ha interessato soltanto una parte dei locali dell'ospizio, su cui è in corso opera di bonifica. L'edificio è in sicurezza e gli ospiti possono già fare rientro nella residenza sanitaria.