Uniti nella vita, uniti anche nel dolore e nella morte. Una drammatica storia arriva da Roccamontepiano, in Abruzzo, dove due giorni fa Gianluca Di Persio, 46 anni, è morto in una clinica per la riabilitazione dove era ricoverato da cinque mesi a causa di un incidente stradale. Il padre, Remo Di Persio, di 72 anni, non ha retto al dolore ed è deceduto lo stesso giorno, poche ore più tardi e a pochi chilometri di distanza, nella città di Spoltore, in provincia di Pescara

Gianluca Di Persio era rimasto coinvolto il 21 dicembre scorso in un grave incidente stradale: l'uomo era al volante della sua Lancia Y che improvvisamente aveva preso fuoco. Il 46enne aveva accostato il mezzo ed era sceso ma, pochi istanti dopo, era sopraggiunta un’altra automobile guidata da una donna di 64 anni, che lo aveva investito in pieno: Di Persio era stato sbalzato di una decina di metri ed era finito contro il recinto di una casa. La moglie di Gianluca, che nel frattempo era giunta sul posto, aveva assistito alla scena in diretta. In base alle indagini condotte dei carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile di Chieti, l’automobilista che aveva investito Di Persio era ubriaca.

In seguito a quell’incidente, Di Persio era stato trasportato nel reparto di Rianimazione dell’ospedale di Pescara: le sue condizioni si erano rivelate gravissime a causa di un’emorragia cerebrale e contusioni polmonari, per peggiorare ulteriormente nelle ultime settimane. Mercoledì il cuore dell'uomo ha cessato di battere. Quando i familiari hanno dato la notizia al padre, anche Remo si è accasciato al suolo ed è morto d'infarto.