A pochissimi giorni dalle elezioni politiche, Silvio Berlusconi ha finalmente annunciato e ufficializzato il nome del candidato alla presidenza del Consiglio che intende proporre Forza Italia. Durante un intervento tenutosi alla tribuna elettorale di Rai 2, il leader di Forza Italia ha dichiarato che il presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, sarà il candidato premier dei moderati. Così, dopo settimane di indiscrezioni e voci di corridoio, a 3 giorni dal voto è arrivata la conferma. "Il nostro primo nome è quello di Antonio Tajani, attuale presidente del Parlamento Europeo. Il presidente del Parlamento europeo ha una grande responsabilità. Ma Antonio, che con me ha fondato Forza Italia, è la persona migliore per ricoprire un ruolo così importante per il nostro paese", ha spiegato Berlusconi.

Con l'annuncio ufficiale si attendono ora le reazioni degli alleati Matteo Salvini e Giorgia Meloni, che in passato hanno criticato la candidatura di Tajani a premier di cui tanto si è vociferato nel corso delle scorse settimane. In giornata i leader di Forza Italia, Lega e Fratelli d'Italia si ritroveranno a Roma per una manifestazione unitaria della coalizione di centrodestra e l'ufficializzazione di Tajani potrebbe dunque essere a breve commentata dagli alleati. Pochi giorni fa, Matteo Salvini ha dichiarato di non avere nulla contro il presidente del Parlamento Europeo e che qualora Forza Italia risultasse davvero il primo partito della coalizione, Berlusconi sarebbe libero di proporre qualsiasi nome.

La sfida elettorale, però, non sarà combattuta solo tra schieramenti avversi, ma nel centrodestra italiano si conterà fino all'ultimo voto per decretare il partito leader della coalizione e, dunque, di conseguenza, la linea di governo. Sia Matteo Salvini che Giorgia Meloni, infatti, si presentano entrambi come candidati premier, con tanto di dicitura sul simbolo, e il patto interno alla coalizione prevede che il nome del premier verrà proposto dal partito che prenderà più voti. Per Forza Italia e Lega è testa a testa e pochissimi punti separerebbero i due partiti tra loro.