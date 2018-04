Il sostituto procuratore Michele Stagno ha chiesto tredici anni di reclusione per Sergio Bernardin, 19 anni, imputato per la morte della fidanzatina Adele De Vincenzi, la 16enne di Chiavari morta per un'overdose di droga nel centro di Genova la scorsa estate. Bernardin è accusato di morte come conseguenza di altro reato e spaccio. Oltre al giovane, coinvolto nell’inchiesta è anche un altro giovane, amico della vittima: Gabriele Rigotti. Quest’ultimo è stato recentemente assolto dalle imputazioni di cui risponde il 19enne. Ma dopo questa assoluzione a Rigotti è stato contestato un altro reato: l’omissione di soccorso, e gli atti sono stati trasmessi dal giudice per l’udienza preliminare alla procura per le nuove indagini. I due imputati per la vicenda non seguono lo stesso procedimento penale, visto che Rigotti ha scelto il giudizio abbreviato, mentre Bernardin il rito ordinario.

Come è morta Adele

Secondo quanto ricostruito dagli agenti della squadra mobile, lo scorso 29 luglio i due ragazzi avevano consumato la droga insieme ad Adele e a un'altra minore. La 16enne si era sentita male mentre si trovava in via San Vincenzo insieme agli amici e poi era morta subito dopo all'ospedale Galliera. A chiamare i soccorsi, quella notte, era stato un netturbino il quale aveva visto la ragazza per terra e gli amici "confusi" che a suo dire "non facevano nulla". Per il gup Nutini, invece, l'acquisto della droga fu concordato da tutti e quattro i giovani. Lo stupefacente era stato venduto da un pusher di 17 anni a Busalla, indagato dal tribunale dei minori. Dalle indagini è emerso inoltre che Adele avrebbe ingerito da sola un grammo di Mdma che corrisponde a circa cinque, sei pasticche di ecstasy.