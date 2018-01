Si chiamava Daniele Giancola, aveva 22 anni, ed era residente a Torino, la vittima dell’incidente stradale avvenuto intorno a mezzogiorno del 6 gennaio, alla curva in località Baraccone, a Castagneto Po. Stando alle ricostruzioni, il giovane si trovava alla guida di una Fiat Punto verde quando ha perso il controllo del veicolo, finendo per sbandare e schiantarsi prima contro il muro di un’abitazione e poi nella scarpata della roggia. Nell’auto con Daniele c’era anche la fidanzata 24enne, che il ragazzo stava accompagnando a casa, a Gassino Torinese. La giovane resta molto grave all'ospedale Cto di Torino.

Domiciliato a San Sebastiano da Po, viveva da qualche mese ad Aramengo (Asti) e si trovava in Collina perché stava svolgendo il servizio civile per il “Comitato Beni Confiscati di Libera Piemonte”. Daniele infatti era un giovane molto legato al volontariato. Nell’Astigiano si occupava di una casa per richiedenti asilo dell'Acmos, associazione per la partecipazione giovanile legata al Gruppo Abele. "Daniele – ricorda Acmos sul suo sito internet – stava svolgendo il servizio civile per il Comitato Beni Confiscati di Libera Piemonte. Inoltre svolgeva attività di volontariato nella comunità di accoglienza per richiedenti asilo ad Aramengo, Casa Asilo e faceva parte del Gec Suchende. Ragazzo generoso, aveva scelto volontariamente di condividere la propria quotidianità con i ragazzi di Casa Asilo, vivendo nella comunità". Proprio da lì, sabato mattina era uscito per recarsi a Gassino con la fidanzata. Anche lei svolgeva attività di volontariato. I due si conoscevano da anni. Avevano frequentato insieme lo scientifico Einstein ma si erano innamorati proprio ritrovandosi all'Acmos, di cui entrambi avevano fatto parte fin dalle scuole superiori.