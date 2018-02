Non ce l'ha fatta Dustin Snyder, il 19enne malato terminale che alla fine dello scorso mese di gennaio aveva commosso il mondo intero sposando il suo amore di sempre, la sua compagna di scuola Sierra Siverio. Il ragazzo, originario di Valrico, Florida, è deceduto il 23 febbraio, come i medici avevano predetto non lasciandogli alcuna speranza di sopravvivenza. Combatteva dal 2016 contro una rara forma di sarcoma, che si è aggravata ulteriormente negli ultimi mesi. Da qui la sua decisione di impiegare il poco tempo che gli sarebbe rimasto facendo l'unica cosa che poteva renderlo felice: unirsi in matrimonio con la sua fidanzatina.

Tutta la comunità locale ha contribuito a rendere memorabile quel giorno, raccogliendo fondi per pagare vestiti, festa e fiori. In quattro giorni è stata organizzata la cerimonia e le immagini di questi due giovanissimi, innamorati e divisi da un destino terribile, hanno fatto il giro del mondo. "Ha voluto sposare la donna che era stata al suo fianco per tutte quelle notti insonni, pur sapendo che stava per morire", ha detto la sorella di Dustin. Purtroppo i novelli sposi non sono riusciti neanche a partire per il viaggio di nozze, programmato in Colorado, perché le condizioni del ragazzo sono precipitate.

Ad annunciare la sua morte è stata proprio la sorella Brittany su Facebook. "Mio fratello è volato via. Non soffrirai più".