L'autore di West Side Story e di tante altre, indimenticabili sinfonie il prossimo 25 agosto 2918 avrebbe compiuto 100 anni. Un secolo di vita che, Leonard Bernstein, il maestro americano, ebreo di origini polacche, non festeggerà, ma che saranno celebrati in tutto il mondo. Compresa l'Italia, attraverso due concerti dell'Accademia di Santa Cecilia. Il primo, andato in scena il 14 febbraio, il secondo che si terrà il 22. Ognuno dei due concerti avrà due repliche ciascuno, sono diretti da Antonio Pappano, dedicati alle sue tre Sinfonie e poi, a ottobre, l'apertura della stagione 2018/19 con "West Side Story" in forma di concerto.

Il concerto del 22 febbraio, prevede, col concerto per violino di Brahms (che vede, dopo un'assenza di 12 anni per malattia, il ritorno ai concerti di Kyung Wha Chung), la terza sinfonia Kaddish di Bernstein, che fu scritta dopo l'assassinio di John Kennedy ed è intitolata alla preghiera ebraica che accompagna i defunti.

"Un pezzo forte e conturbante, una sorta di grido a Dio cui si chiede perché sia così duro con gli uomini, ma con dentro incredibile vitalità" ha dichiarato Antonio Pappano. I concerti in omaggio di Bernstein, cui si legherà a ottobre una mostra fotografica di Galliano Passerini dedicata all'autore di "West Side Story", nascono con l'appoggio dell'Ambasciata Americana a Roma.