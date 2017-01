Manca ormai poco ad uno dei più importanti eventi dell’anno per il mondo del wrestling e per la WWE: la Royal Rumble. Domenica 29 gennaio, trenta superstar si sfideranno sul ring: l’unico sopravvissuto avrà diritto ad una chance per il titolo mondiale da utilizzare a Wrestlemania. Nel corso dello show, che durerà ben quattro ore, John Cena sfiderà AJ Styles per conquistare il titolo di Smackdown, mentre Roman Reigns andrà all’assalto del titolo mondiale di Raw, oggi stretto alla vita di Kevin Owens.

Fanpage, in esclusiva italiana per i siti di informazione generalista, ha intervistato uno dei grandi protagonisti dell’evento, il demoniaco Bray Wyatt, che ha pochi anni di carriera alle spalle, ma è stato protagonista di alcune importanti faide contro wrestler del calibro di John Cena, Undertaker (entrambi affrontati a Wrestlemania, l’evento più importante del mondo del wrestling) e Daniel Bryan.

Bray, chi vincerà la Royal Rumble? Quest’anno ci saranno grandi atleti come Brock Lesnar e Undertaker, oltre a Goldberg, presente per la prima volta…

La Rumble è un tipo di incontro strano, non sai mai chi uscirà dallo stage e salirà sul ring. Una volta è uscito The Boogeyman… e chi se lo aspettava? Brock Lesnar l’ho affrontato lo scorso anno, Undertaker a Wrestlemania, non sono mai stato sul ring con Goldberg. Ma non mi interessa: vincerò io il match, poi andrò a Wrestlemania a il campione.

Che tipo di match vorresti lottare a Wrestlemania quest’anno?

Io mio sogno sarebbe un Hell in a Cell, ma mi piacerebbe lottare anche in un last man standing match.

Nel corso del Royal Rumble match proverai ad affrontare gli avversari da solo o ti farai aiutare dagli altri membri della Wyatt Family?

Guarda, è solo una questione di attitudine. Se avrò sul ring persone disposte ad aiutarmi, allora mi farò aiutare, altrimenti andrò avanti da solo. In ogni caso vincerò.

Con chi preferiresti lottare a Wrestlemania? Randy Orton, AJ Styles…

Non mi interessa chi sarà il mio avversario. Io voglio lottare, a Wrestlemania, con chiunque sarà il campione. Non mi interessa se si tratterà di AJ Styles o John Cena. Riguardo a Randy Orton, è un grande lottatore.

Riguardo Wrestlemania si vocifera anche di un match tra Cena e Undertaker… Sarebbe un dream match per molti fan.

Certo, sarebbe un grande spettacolo. Tuttavia, a me non interessa quello che faranno loro. Io sono focalizzato su me stesso e sulla mia vittoria a WWE Royal Rumble.

E se invece dovessi affrontare un match contro Goldberg? Come pensi andrebbe a finire?

Bray Wyatt è in ascesa, è nella parte migliore della sua carriera, Goldberg no. Io sono molto pericoloso.

Ma se potessi scegliere il tuo “Wrestlemania dream match” potendo scegliere qualsiasi wrestler, di qualsiasi epoca, chi sceglieresti?

Beh, sceglierei Daniel Bryan. Abbiamo lottato molto l’uno contro l’altro, è un wrestler straordinario. Oppure scegliere di lottare di nuovo contro Undertaker. Ancora, potrei scegliere Jake “the Snake” Roberts o il Ric Flair degli anni migliori.

A proposito di Undertaker, che ricordi hai del tuo match contro di lui a Wrestlemania?

Ricordo tutto di quella notte. Ricordo soprattutto quando lui uscì fuori dallo stage per venire verso di me. Fu incredibile. Undertaker è una delle più grandi superstar che siano mai esistite. Ha tutto il mio rispetto.

E di Braun Strowman, che fino a poco tempo fa lottava nella Wyatt Family ed invece, adesso, ha avviato una carriera da singolo, cosa pensi?

Sono contento per lui. E’ mio fratello, sarà sempre mio fratello e sono molto contento per lui.

Quest’anno Kurt Angle sarà introdotto nella WWE Hall of Fame. Cosa ne pensi?

Lo conosco poco, non l’ho mai affrontato. Ma è un grande e rispetto lui ed il fatto che sia stato un campione olimpico nel 1996. Sarà bello vederlo nell’Arca di Gloria.

Si vocifera anche di un ingresso di tuo padre Mike “I.R.S.” Rotunda nella WWE Hall of Fame quest’anno. Confermi che ciò avverrà? Ti piacerebbe introdurlo insieme a tuo fratello?

Hai detto bene, sono solo voci: io pure le ho lette su internet. Certo, nessuno meriterebbe più di lui questo onore. Ha lavorato tanti anni nel mondo del wrestling. Ha lottato ed è stato campione in diversi angoli del pianeta. Sarebbe bello se le voci fossero vere, mi piacerebbe molto poterlo onorare insieme a mio fratello Bo Dallas pronunciando il discorso di introduzione.