Scommettiamo che se vi capitasse di vincere alla lotteria andare a ritirare il premio sarebbe una delle prime cose che fareste. Eppure non è così per tutti. Basti pensare che il vincitore di 77,7 milioni di euro al superenalotto ha atteso la bellezza di 50 giorni prima di decidersi a recarsi a Milano, alla sede della Sisal, e ai funzionari mostrare la schedina plurimilionaria. L'uomo – che si presume sia veneto ma la cui identità non è stata ovviamente resa nota – è apparso ai funzionari estremamente tranquillo nel mostrare il suo documento di identità, il codice fiscale e l'Iban e per finire la scheda che comprovava la vincita.

In totale il fortunato – o la fortunata, non è dato saperlo con certezza – incasserà 73 dei 77 milioni di euro, una cifra comunque decisamente sufficiente a togliersi più di qualche sfizio. Tolto il 6%, che lo stato trattiene sotto forma di tasse, il resto rimarrà nelle sue tasche e potrà disporne come meglio crede, donando magari una buona fetta in beneficenza, aiutando qualche amico in difficoltà e, perché no, concedendosi anche qualche lusso.

Di smettere di lavorare invece non se ne parla nemmeno: "Chi ha vinto non ci ha detto che smetterà di lavorare. Anzi, aveva progetti molto semplici, come un weekend fuori, una roba che se ci pensi costa nell’ordine dei duecento euro. Ma è sempre così: non si rendono mai conto", raccontano da Sisal al Corriere. Sul perché il fortunato abbia preferito attendere quasi due mesi, invece, non si conoscono le ragioni: "Aveva altro da fare. Ha messo in primo piano il suo senso di responsabilità e il dovere quotidiano verso se stesso e la famiglia", hanno spiegato dall’azienda concessionaria dello Stato.