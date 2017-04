Tra non molto nei luoghi più turistici di Venezia arriverà il conta-persone, una sofisticata tecnologia in grado di contare le persone presenti in una determinata area pubblica al fine di regolare l'afflusso dei turisti. I conta-persone saranno posti in prossimità di aree strategiche, come il Ponte di Calatrava, il Ponte degli Scalzi, l'imboccatura di Rio Terà Lista di Spagna, i tre ponti di attraversamento di Rio Novo (Ponte di Santa Chiara, Ponte del Prefetto, Ponte dei Tre Ponti), i punti di arrivo e partenza dei ‘lancioni' gran Turismo.

È stato deciso dalla Giunta comunale che ha approvato la delibera quadro sul turismo che ha lo scopo di limitare l'accesso alla città, favorendo la vivibilità per i turisti e gli abitanti della città sulla laguna, assediata ogni giorno da frotte di visitatori.

La proposta sarà inoltrata al Governo italiano e all'Unesco. Saranno inoltre individuate nuove aree di ristoro per i turisti, da inserire in una mappa tematica, verrà avviata una vasta campagna di comunicazione delle giornate di maggior afflusso, individuate in base ai dati del 2015 e 2016, e sarà incremento l'organico degli agenti di Polizia locale.

L'idea: un ticket per entrare a piazza San Marco.

Si riparla, poi, di un modo per selezionare gli ingressi anche nella famosissima piazza San Marco. Paola Mar, assessore comunale al turismo, ha ritirato fuori l'idea per il pagamento di un ticket per prenotare l’ingresso in piazza San Marco a Venezia

Un’eventualità che esiste, non subito, e comunque nell’ambito di un percorso concertato. San Marco è un’area monumentale, vincolata. Abbiamo valutato anche la proposta di chiusure limitate dell’area marciana, con eventuale ticket, verificando che sotto il profilo tecnico e giuridico è possibile.