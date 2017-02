Gene Purdie, marito e padre di Denver, aveva 16 anni quando gli è stata diagnosticata una malattia che lo ha reso quasi del tutto cieco. Gene è affetto dalla sindrome di Stargardt, una malattia genetica che colpisce la retina e causa una degenerazione oculare. Col tempo l’uomo ha perso gradualmente la capacità di visione centrale e gran parte di quella periferica. Ciò significa che di fatto Gene non aveva mai visto il volto di sua moglie Joy, conosciuta quando aveva già dei problemi di vista, né del figlioletto avuto con lei, Lincoln. Ma grazie a un paio di occhiali speciali la vita di Gene ora è cambiata. Con l’aiuto di questi occhiali elettronici l’uomo è riuscito a provare l'immensa felicità di vedere in viso sua moglie e suo figlio per la prima volta.

Tutto è accaduto nel corso di una trasmissione televisiva a cui si era rivolta la moglie di Gene: Joy aveva visto infatti un’altra persona affetta dalla stessa malattia di suo marito e così ha deciso di contattare la trasmissione per descrivere il suo caso. Così Gene, Joy e il figlioletto di un anno hanno partecipato al programma e, mentre insieme erano al centro del palco, all’uomo sono stati forniti gli speciali occhiali che gli avrebbero permesso di vedere. Inizialmente Gene è rimasto senza parole, poi ha sussurrato emozionato: “Lei è bella” guardando sua moglie. Sul palco sono stati poi invitati anche i genitori dell’uomo, visibilmente commossi nel vedere che il figlio poteva di nuovo vedere i loro volti.