E' stato solo grazie all'intervento dei carabinieri che è stato possibile scongiurare l'ennesimo femminicidio, stavolta in Toscana, dove un giovane che viaggiava con un martello nell'auto è stato fermato mentre si recava a casa dell'ex compagna, "colpevole" di averlo lasciato. Il ragazzo, poco prima, aveva detto ai genitori: "Vado a finire il lavoro" ma da tempo era accusato di atti persecutori e minacce di morte che, a quanto pare, aveva intenzione di portare a termine.

Ieri sera i carabinieri della stazione di Pescia e del Norm di Montecatini Terme sono intervenuti ad Uzzano, in provincia di Pistoia, ed hanno proceduto arrestato per atti persecutori di M.V., 28enne con alcuni precedenti penali a suo carico. Il ragazzo non si era a rassegnato alla conclusione della relazione con la fidanzata e da mesi teveva comportamenti moltesti diventati sempre più aggressivi nei confronti della donna.

Due sere fa il 28enne ha raggiunto l'ex fidanzata, che si trovava a Montecatini nelle vicinanze della piscina comunale all'interno della propria auto in compagnia di un amico, e le ha intimato di uscire dalla vettura tentando di sfondare un finestrino. La donna, terrorizzata, è riuscita a fuggire e a denunciare l'accaduto, ma neanche questo è bastato: ieri sera l'uomo, in preda ad evidente agitazione, è uscito di casa dicendo ai familiari, che hanno avvisato subito il 112, che sarebbe andato "a finire il lavoro iniziato". Fortunatamente i carabinieri sono riusciti a intercettarlo e arrestarlo prima che il peggio potesse accadere.