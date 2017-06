Ha ammesso di aver fatto sesso con un pony “diverse volte”, ma gli è stata risparmiata la prigione. Travis M. Wagner, 22 anni, si sarebbe intrufolato in un fienile e per almeno tre volte avrebbe violentato la bestiola a Ephrata, contea di Lancaster, Pennyslvania. Il ragazzo è stato catturato dopo che il proprietario del cavallo ha contattato la polizia per segnalare che un uomo con un camioncino si era introdotto nella sua proprietà durante la notte. L’uomo ha poi denunciato agli agenti di averlo visto entrare nel suo fienile, che ospitava bestiame e un pony. Quando gli ufficiali hanno chiesto cosa stava facendo, Wagner non ha nascosto le proprie intenzione: “Sono qui per fare sesso con il cavallo”, ha detto alla polizia. L'uomo ha ammesso le accuse di abusi e violenze su animali ed è stato condannato a 2 anni di libertà vigilata e a una multa di circa 1700 euro. Il giudice ha anche disposto: "Non deve avere contatti con la vittima o con i parenti della vittima".