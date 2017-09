Il possesso, a dir poco disinvolto, di armi da fuoco consentito negli Stati Uniti a larghe fasce della popolazione ha causato una nuova vittima. Si tratta di Yanelly, 4 anni, che si è uccisa dopo aver incidentalmente premuto il grilletto di una pistola, rovistando nella borsa della nonna. Secondo la polizia di Tampa, in Florida, si è trattato di un tragico incidente, ma si sta ancora indagando sul perché un'arma così pericolosa sia stata lasciata incustodita e alla portata di una bambina.

Il dramma si è consumato il settembre: la piccola era insieme ai nonni paterni, Michael e Christie Zoller, quando si si è messa a frugare nella borsa della nonna in cerca di una caramella. Non ha trovato nessun dolciume, ma una pistola carica: probabilmente in modo del tutto inconsapevole ha iniziato a giocarci fin quando ha accidentalmente esploso un colpo che l'ha raggiunta alla testa. A nulla sono valsi i soccorsi: quando i medici sono arrivati la bambina era già morta.

Non è ancora chiaro se l'arma fosse stata detenuta legalmente dalla nonna della bambina, ma sembrano non esserci dubbi rispetto al fatto che si sia trattato di un tragico incidente. "La vita del nostro piccolo angelo è stata di breve durata, tuttavia la sua bellezza e la sua magia rimarranno per sempre – si legge sulla pagina GoFundme.com, aperta per aiutare la famiglia con le spese del servizio funebre – Era un piccolo angelo mandato da Dio e adesso è tornato tra le sue braccia".