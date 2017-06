Savannah è una coraggiosa ragazzina statunitense di dodici anni che nel mese di maggio ha preparato un discorso e ha deciso di leggerlo in una chiesa di confessione mormone nello Stato dello Utah. Si trattava di un discorso che la ragazzina avrebbe voluto leggere già da tempo – convinta di ciò che voleva dire la dodicenne aveva infatti chiesto ai suoi genitori già lo scorso gennaio di poter parlare – ma che purtroppo non le hanno fatto concludere. Questo perché a un certo punto qualcuno ha “spento” il suo microfono e le ha chiesto di sedersi. Nel suo discorso, Savannah dichiarava di essere lesbica. Come si vede in un video pubblicato in rete, la bambina aveva iniziato il suo discorso dicendosi convinta di essere figlia di "genitori celesti" e dicendo che Dio amava tutte le sue parti, senza distinzioni. “Credo che i miei genitori celesti mi abbiamo creato così, in tutte le mie parti. Non si sono confusi quando mi hanno creato con gli occhi marroni o quando, appena nata, non avevo ancora i capelli”, ha detto Savannah nella chiesa mormone.

Improvvisamente il suo microfono ha smesso di funzionare – “Non si sono sbagliati quando mi hanno dato le lentiggini, e neanche quando mi hanno fatta nascere gay”, ha detto ancora affermando che nessuna parte di lei “è un errore”, e che non ha scelto di essere omosessuale “per moda”. “Credo che Dio vuole che ci trattiamo tutti con gentilezza, soprattutto se siamo diversi”, ha proseguito ancora la dodicenne dicendo che essere lesbiche non è un “orribile peccato” e che Dio vuole la felicità per i suoi figli. Nel video del discorso di Savannah a un certo punto si vede che la ragazzina si accorge che il suo microfono non funziona più. Cerca spiegazioni, ma a quel punto due funzionari le dicono di andare a sedersi.