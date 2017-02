Allerta massima in questi minuti alla periferia di Mosca, in Russia, dove un uomo ha sequestrato in casa la sua famiglia prendendo in ostaggio la moglie e le tre figliolette piccole in diretta tv dopo aver annunciato poco prima il gesto sui social . Come spiegano i media locali, si tratta di un 27enne di nome Leonidas Ovodovas che ora starebbe trattando con le forze dell'ordine dalla finestra del suo appartamento in un palazzo del quartiere di Novo-Peredelkino, una zona periferica della capitale russa, nel Distretto Occidentale.

Sempre secondo i giornali locali, l'uomo soffrirebbe di problemi mentali e avrebbe dichiarato di conoscere "la vera essenza segreta dei Protocolli dei Savi di Sion". L'uomo avrebbe chiesto l'intervento delle autorità della Corea del Nord, dell'Iran e dell'ambasciata cinesi oltre all'attenzione dei media affermando che "i sionisti stanno tentando ora un colpo di stato in Bielorussia". Tutto però sarebbe iniziato per una lite familiare dopo che la moglie aveva chiamato la polizia nelle scorse ore accusando il 27enne di aver picchiato una delle loro figlie.

L'uomo infatti sarebbe stato convocati questa mattina dalla polizia in centrale per chiarire il discorso, ma dopo essersi giustificato dicendo che aveva dato uno schiaffo alla figlia per "insegnarle l'educazione", avrebbe deciso di mettere in atto il drammatico gesto. Il 27enne si sarebbe anche rifiutato si parlare con altri suoi parenti allertati dalle forze dell'ordine che hanno circondato l'area. Per questo sul posto sono accorsi anche gli uomini delle forze speciali della polizia che ora si stanno preparando per una irruzione in casa.