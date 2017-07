Il nome del treno è un omaggio alla letteratura: Lev Tolstoj. Il nome di uno dei più grandi (se non il più grande) romanziere russo, autore di "Guerra e pace", "Anna Karenina" e tanti altri straordinari libri. Percorre dal 42 anni, cioè dal 1975, la rotta che da Mosca va a Helsinki e viceversa, passando per San Pietroburgo. Una rotta già letteraria in sé. Da quest'anno, però, oltre al nome dedicato a uno dei più grandi scrittori di ogni epoca, possiede a bordo una piccola biblioteca per promuovere e diffondere il valore della lettura.

Una selezione di autori russi e finlandesi.

Succede da pochi mesi, dal febbraio scorso, e ovviamente non poteva accadere che nel treno intitolato a uno dei più grandi scrittori russi di tutti i tempi. Un buon modo, peraltro, per pubblicizzare la rotta tra Russia e Finlandia. La piccola biblioteca è composta da titoli di autori russi e finlandesi, tra cui Tuve Jansson, Aleksis Kivi, Sergei Dovlatov, Vladimir Sorokin e Andrei Astvatsaturov.

Sul Tolstoj non solo libri: wi fi e film.

Per servirsi dei volumi della biblioteca a bordo del Lev Tolstoj, i viaggiatori devono iscriversi al servizio, come succede in ogni biblioteca del mondo. Secondo gli organizzatori, dal successo della fase sperimentale dell'iniziativa a bordo di questo treno, presto potrebbe altri treni, su altre rotte, potrebbero avere questo genere di servizio. Nei vagoni, naturalmente, è disponibile un servizio WI-Fi ela possibilità di guardare un film.

Ma "Anna Karenina" non c'è.

Unico neo dell'iniziativa, al momento, è che nella biblioteca a bordo del convoglio Tolstoj mancano proprio i romanzi del grande autore russo. Sarà naturalmente un caso, ma non dubitiamo che presto se il servizio biblioteca dovesse continuare si rimedierà presto rifornendo il treno-biblioteca sulla rotta Russia-Finlandia con una o più copie di "Anna Karenina", "Guerra e pace" o, magari con gli splendidi racconti come "La sonata a Kreuzer".