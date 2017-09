L’idea di Chris Mahone, 27enne inglese prossimo alle nozze, era quello di concedersi un’ultima notte fuori con gli amici: una serata da ricordare per sempre. Il giovane infatti aveva programmato di volare a Ibiza per il suo addio al celibato con una trentina di suoi amici. Le cose però non sono andate come Chris sperava. Tutt’altro: come racconta il Daily Mail, il ragazzo è stato abbandonato dalla sua futura sposa, Rachel Doran, all'aeroporto di Leeds-Bradford: nessuno dei voli era stato infatti effettivamente prenotato. La 29enne di Cleator Moor, un paese di 6.963 abitanti della contea del Cumbria, è fuggita con i soldi che servivano per la festa del suo ‘amato’ – si parla di 13mila sterline, oltre 15mila euro. La sua fuga però è durata ben poco: la polizia del Cumbria l’ha infatti arrestata nella serata di ieri con l’accusa di frode. Ora la giovane è ancora a piede libero, ma le indagini continuano.

La storia però non finisce qui. Dopo che la vicenda è salita alla ribalta sui tabloid britannici, Chris Mahone ha ricevuto proposte di matrimonio da diverse suoi ammiratrici a cui, sembra, è bastato guardare alcune sue foto. “Ti sposerò io” ha scritto Katiee Lousie sulla sua pagina Facebook. Altre provano a tirarlo su di morale, evidenziano come senza Rachel Doran il suo futuro sarà più roseo. “Basta leggere la tua storia, non è colpa tua, tieni alta la testa, mi sembri un uomo bello, un sacco di donne vorrebbero sposare un uomo come te” scrive Busiosk Hauhh. Ma secondo gli amici il ragazzo è sconvolto: “Pensava che Rachel fosse l’amore della sua vita”. Lo stesso Chris ha postato un messaggio sul social network in cui ammette che “le parole non possono descrivere il dolore e le sensazioni (sic) che stanno risuonando nella mia testa oggi. Desidero scusarmi con tutti i miei compagni fantastici che avrebbero festeggiato quello che doveva essere il mio addio al celibato. Non posso scusarmi abbastanza, mi dispiace”.