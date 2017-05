"Nel mio viaggio in questi giorni ho trovato nuove ragioni di speranza". Lo ha detto il presidente Usa Donald Trump appena atterrato a Tel Aviv. "Abbiamo un'opportunità rara di portare stabilità e pace nella regione", ha aggiunto il numero uno della Casa Bianca. "Sono venuto per ribadire il legame che non può essere spezzato tra Stati Uniti e Israele".

Il presidente americano, dopo due giorni a Riad ora visiterà Israele e Palestina, seconda tappa del suo primo tour internazionale come presidente, con il dichiarato scopo di avvicinare le parti al processo di pace: "Ho grande fiducia nel fatto che possiamo ottenere grande successo e raggiungere tutti i nostri obiettivi insieme". Quello che è successo con l'Iran, ha proseguito, "ha portato molte altre parti del Medio Oriente verso Israele" e ha sottolineato che in Arabia Saudita ha sentito "davvero buone sensazioni verso Israele". E ancora: "I giovani israeliani e palestinesi meritano di crescere al sicuro e di seguire i loro sogni liberi dalla violenza che ha distrutto così tante vite".

"Mai armi nucleari all'Iran"

Sull’Iran, Trump ha ribadito che "Usa e Israele possono dichiarare ad una voce che all'Iran non sarà mai, mai, mai concesso di avere un'arma nucleare”. "L'Iran – ha continuato – deve smettere di addestrare e finanziare i gruppi terroristici e le milizie estremiste. Su questo c'è un profondo consenso nel mondo, compreso quello musulmano".

Quindi, è tornato di nuovo sul suo progetto di alleanza contro l'estremismo e ha detto: "Durante questa visita noi punteremo a una cooperazione sempre maggiore nella lotta al terrorismo e alla sua ideologia malvagia", ricordando le prossime tappe del suo viaggio, l'incontro con papa Francesco e gli alleati della Nato. E ancora, ha spiegato: "Spetta a noi collaborare per costruire un futuro dove le nazioni della regione siano in pace" e dove "i nostri figli possano crescere liberi dal terrorismo e dalla violenza", sottolineando di aver trovato "nuove ragioni di speranza" nella sua tappa in Arabia Saudita, dove ha raggiunto "accordi storici" con i leader del mondo arabo e islamico per rafforzare la cooperazione nella lotta al terrorismo e alla sua "diabolica ideologia".

Hamas e Iran contro Trump.

Le parole di Trump però non sono piaciute ad Hamas. Il movimento islamista palestinese che controlla la Striscia di Gaza ha accusa il presidente Usa di aver “infangato la resistenza palestinese” nel suo discorso sull'Islam tenuto a Riad. Un alto dirigente di Hamas, Mushir al-Masri, rileva che con le sue affermazioni il presidente Usa "si allinea alle posizioni politiche dell'occupante" dei territori palestinesi, ovvero Israele.

Similmente, l’Iran ha attaccato Trump e gli Stati Uniti in riferimento al contratto da 110 miliardi di dollari per la fornitura di armi all'Arabia Saudita: “Smettete di fornire armi ai principali sponsor del terrorismo” ha detto il portavoce del ministero degli Esteri iraniano, Bahram Qasemi. E ha invitato Washington ad “abbandonare la politica di scontro, l’iranofobia e la pericolosa vendita di armi ai principali sponsor del terrorismo”. “Sfortunatamente – ha continuato Qasemi – con le politiche ostili e aggressive degli americani, stiamo assistendo a un rinnovato rafforzamento dei gruppi terroristici nella regione e a una cattiva analisi in merito alle dittature che sostengono questi gruppi”.