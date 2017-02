Nella notte di sabato scorso la polizia di New York è intervenuta in un palazzo nel quartiere di Harlem dopo che alcune persone avevano segnalato di aver sentito delle urla spaventose. In un appartamento al quarto piano gli agenti hanno poi trovato morta una donna. Si tratta di Eloise Liz, una quarantottenne mamma di tre figli – Leslie, Salvador e Michael -, che è stata trovata stesa sul pavimento in una pozza di sangue. La donna è stata accoltellata al petto una decina di volte dal suo assassino. Per il delitto, qualche ora più tardi è stato fermato un uomo di trentaquattro anni di Brooklyn, Alexander Felix, accusato di omicidio e furto. Avrebbe ucciso Eloise in seguito a una rapina in casa sua. La vittima non era sconosciuta alle forze dell’ordine che già in passato erano intervenute nella casa in seguito a una lite. La donna inoltre era stata arrestata sei volte in passato, spesso per prostituzione.

Altri due omicidi a dicembre – Sotto choc i vicini di casa di Eloise, che in lacrime hanno raccontato che la vedevano uscire spesso per portare a passeggio il suo cane e di aver sentito delle terribili urla la notte del delitto. I residenti del palazzo sono sotto choc anche perché quello della quarantottenne non è il primo omicidio che si verifica a casa loro. Lo scorso dicembre un uomo di ventitré anni è stato arrestato con l’accusa di aver ammazzato Felicia Barahona, sua amante e sua ex insegnante, e Miguel, il figlio di quattro anni che avevano avuto insieme. “Quello che sta succedendo in questo palazzo è spaventoso – ha detto ai media americani una persona che vive in quell’edificio -. Comincio a pensare che ci sia una maledizione”. C’è anche chi ha già ribattezzato l'edificio “il palazzo della morte”.