Adottare una pecora per evitare l'abbandono delle montagne friulane. In cambio, tre chilogrammi di formaggio all'anno. Sta riscuotendo un grande successo l’iniziativa nata dalla collaborazione tra il Circolo Legambiente di Udine e l'azienda agricola di un allevatore di Castelmonte di Prepotto, Mario Midun, che hanno lanciato il progetto per salvaguardare l'ambiente con una azione concreta. Si tratta appunto di adottare a distanza una pecora per circa 115 euro e affidarla a un pastore. In cambio, all'allevatore adottivo arriveranno circa tre chili di formaggio all'anno per tre anni. Grazie a questa iniziativa il gregge, pascolando tra le Valli del Torre e del Natisone, contribuirà a mantenere in vita i prati in abbandono. “Se investiamo nella natura guadagneremo tutti in salute – ha spiegato il presidente del Circolo Legambiente di Udine, Marino Visintini -; se non possiamo occuparci direttamente dell'ambiente, possiamo affidare questo compito a una pecora che starà sui prati e lavorerà per mantenere l'equilibrio ecologico col suo semplice pascolare. Chi ha dovuto abbandonare i prati e le montagne, insomma, oggi può comunque sostenere chi se ne vuole prendere cura”.

Boom di richieste, ma per il momento l’iniziativa è sospesa – A Tgcom24 Marino Visintini ha confermato il successo dell’iniziativa e ha detto di aver ricevuto oltre 170 adesioni e di essere stato contattato da diverse zone dell’Italia ma anche dalla Francia: “In questo modo – ha sottolineato – vogliamo cercare di ripristinare l'economia nelle zone svantaggiate della montagna e nei paesi svuotati delle vallate”. Al momento però, a causa delle difficoltà riscontrate nella produzione del formaggio per via delle norme sanitarie vigenti, l'iniziativa è stata sospesa ma l'intenzione è quella di riprenderla quanto prima considerato il successo del progetto.