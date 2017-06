Vanno avanti le polemiche politiche dopo gli scontri avvenuti martedì sera a Torino nel corso di alcuni controlli sull'ordinanza anti-alcol. Dopo le prime reazioni di ieri di alcuni esponenti del Movimento 5 stelle che di fatto hanno preso le distanze dalla questura, a parlare è direttamente la sindaca Chiara Appendino. Sindaca che ha condiviso il pensiero dell’assessore Finardi, intervenuto nelle ore precedenti, e tramite Facebook ha parlato di una situazione “intollerabile” e di “un servizio straordinario che non si ripeterà con le modalità viste in piazza Santa Giulia”. “È anche vero tuttavia che i nodi, a un certo punto, vengono al pettine – ha scritto la sindaca -. Dalle zone della movida torinese sono emerse e stanno tutt’ora emergendo delle criticità – ignorate per anni – che abbiamo il dovere di affrontare”. “Gli spazi comuni della città sono aperti e appartengono alla cittadinanza, tutta. Essere Sindaca di una città al servizio dei cittadini e delle cittadine significa garantire una civile convivenza all'interno di questi spazi che devono essere sicuri, vivibili e accessibili. Per questo, quello che è successo ieri sera e negli ultimi giorni non si deve più ripetere”, si legge in un altro passaggio del post su Facebook.

Fassino: “Torino non merita quanto sta accadendo” – Ma oltre alla sindaca Appendino, diverse persone hanno commentato e criticato quanto accaduto durante i controlli. Tra questi c’è anche l’ex sindaco di Torino, Piero Fassino, che ha attaccato la prima cittadina del M5s. “Temo si stia mettendo in discussione l'idea stessa di una città vivace, sulla quale tanto si è lavorato e che aveva dato importanti risultati. Torino non merita questo”, ha dichiarato Fassino commentando gli ultimi avvenimenti compresi gli incidenti durante la finale di Champions League. “Stiamo assistendo a un veloce peggioramento del clima in città”, ha aggiunto spiegando che “l'ordinanza antimovida è stata scritta male e in fretta e furia più per coprire la disastrosa gestione di Piazza S.Carlo che per dare regole alla movida, confermando ulteriormente l'irresponsabilità dell'amministrazione nel gestire situazioni complesse”.

Denunciata una attivista del centro sociale Askatasuna – Intanto, tra residenti ed esercenti della zona non si parla d'altro e in tanti puntano il dito contro l’ordinanza dell’amministrazione Appendino che vieta la vendita e il consumo di alcolici in bottiglie di vetro dalle 20. “Davanti alla violenza degli agenti, anche solo simbolica – così una attivista del centro sociale Askatasuna – abbiamo organizzato un presidio. Perché le strade e i quartieri sono di chi li abita e noi scenderemo sempre in piazza contro la polizia, che rappresenta politiche sempre più violente e repressive”. Una attivista del centro sociale Askatasuna è stata denunciata per gli scontri di martedì sera. I reati sono resistenza, lesioni e violenza a pubblico ufficiale. La posizione di altre persone è al vaglio degli investigatori.