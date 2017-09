Rovinare la vacanza di famiglia o non rivelare al marito la drammatica verità? Debbie King, moglie della stella di X-Factor 2014, Jonathan Ansell, artista molto noto in Inghilterra, ha scelto l’alternativa sicuramente più discutibile. La donna ha avuto un aborto spontaneo mentre si trovava insieme al compagno e i loro due figli a Siena, ma ha preferito non dire niente: per 10 giorni ha tenuto il feto dentro di sé e solo quando sono tornati tutti a casa ha spiegato loro cosa era accaduto.

Secondo quanto scrive il Mirror, dopo i primi tre giorni di vacanza, Debbie ha cominciato a notare delle perdite e ha intuito cosa era successo. Ma la vacanza sarebbe proceduta in Spagna: troppo complicato effettuare un intervento all'estero, così ha chiamato il suo medico che le ha assicurato che poteva aspettare. Ma al rientro in Inghilterra ha avuto una violenta emorragia ed è stata immediatamente operata. La placenta aveva avuto un'aderenza con la cicatrice del precedente cesareo.

Dopo due ricoverata in altrettanti ospedali, i medici hanno ritenuto necessario metterla in coma indotto per 48 ore e sottoporla ad un pesante ciclo di trasfusione. Questa settimana, dopo un mese dall’inizio dell’incubo, la signora Ansell è tornata a casa. Gli specialisti l’hanno assicurata sul fatto che non dovrebbero esserci ripercussioni sulla sua vita. Ora Debbie sta bene, per quanto il dolore della perdita del bimbo che aveva in grembo è grande.