Un fortissimo terremoto di magnitudo 6.4, come riporta l’INGV, ha colpito la regione del mar Egeo in Turchia, nell'ovest del Paese. Il sisma è stato avvertito anche in alcune zone della regione di Marmara, compresa Istanbul. Lo riferisce la Protezione civile turca (Afad). Molte persone sono scese in strada in preda al panico, specie nelle province di Smirne e Cannakale. Non si hanno al momento notizie di feriti, ma diversi edifici hanno subito danni nell'isola greca di Lesbo. Lo mostrano le immagini dal posto delle tv locali. Secondo l'osservatorio sismologico di Kandilli, la magnitudo sarebbe stata di 6.3 e non 6.2, come rilevato dall'Afad.

Le scosse che hanno colpito questo pomeriggio la costa egea della Turchia, con epicentro nella località di Karaburun della provincia di Smirne, sono state avvertite con forza anche nelle vicine isole greche. Ad esempio a Lesbo, riferisce la radio statale di Atene, molte persone hanno lasciato la propria abitazione. A una prima scossa di magnitudo 6.4, avvenuta a una profondità di 7 km sotto il livello del mare alle 15.28 locali (le 14.28 in Italia), ne sono seguite diverse di assestamento, la più forte delle quali di magnitudo 4.9. I danni maggiori sono segnalati sulla costa sub di Lesbo, nei comuni di Plomari e e vicino l'aeroporto di Mitilini. Seriamente danneggiata la cupola della chiesa di San Panteleimon. A causa delle frane, sono interrotte le principali arterie stradali dell'isola. Danni rilevanti nei villaggi di questa regione. ul. La protezione civile turca (Afad) ha annunciato di aver inviato come misura precauzionale 240 tende nella zona di Karaburun della provincia di Smirne sulla costa egea.