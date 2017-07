Grave fatto di sangue questa mattina a Terni. Un uomo di 49 anni è stato ucciso in strada proprio sotto la sua abitazione da dove era appena sceso per recarsi al lavoro. Dopo i primi spari l'uomo ha provato anche a scappare a piedi ma il killer è stato spietato sparando altri colpi, sette in tutto, fino a quando la vittima non è stramazzata al suolo. Il trambusto ha subito messo in allarme gli abitanti della zona tra cui la moglie e la figlia del 49enne che si sono affacciate alla finestra assistendo in diretta alla sparatoria. Inutili i tentativi di rianimarlo da parte del 118, l'uomo è morto poco dopo il trasporto in ospedale.

La vittima è Demir Hyseni un carpentiere di origine albanese che viveva con la moglie e la figlia in un appartamento al secondo piano del palazzo davanti al quale è stato ucciso. Secondo le prime testimonianze, l'uomo era appena salito a bordo della sua auto quando il killer lo ha avvicinato. Probabilmente i due si conoscevano e hanno iniziato a parlare ma ben presto è scoppiata una lite al culmine della quale l’omicida ha estratto una pistola semi automatica calibro 7.65 e ha fatto fuoco. L'uomo poi è scappato a piedi gettando l'arma in un secchio dell’immondizia di un supermercato vicino dove è stata ritrovata.

Sul caso indagano ora i carabinieri, secondo i quali alla base dell'omicidio potrebbero esserci motivi passionali. In questa direzione si stanno indirizzando infatti gli uomini del nucleo investigativo del comando provinciale dei carabinieri dopo aver ascoltato parenti della vittima e testimoni dell'accaduto. In particolare i militari starebbero concentrando gli accertamenti su un connazionale dell'uomo descritto come una persona corpulenta, di carnagione chiara, i capelli scuri e vestito con addosso una maglietta blu.