Volevano disperatamente un figlio e hanno cercato di concepirlo senza successo per oltre 17 anni, ma alla fine è arrivata per loro una notizia inattesa: erano in arrivo ben sei gemelli. È la storia a lieto fine di una coppia di coniugi statunitensi residenti a Richmond, nello stato della Virginia, Ajibola e Adeboye Taiwo. I sei bimbi infatti sono venuti al mondo la settimana scorsa con un parto cesareo e con un peso tra i 700 grammi e gli 1.3 chilogrammi ma ora sono in recupero e stanno rispondendo bene alle cure ospedaliere a cui sono sottoposti vista l'esile corporatura.

Si tratta di tre bimbe e tre bimbi ora trattati al VCU Medical Center in Richmond da dove è stata annunciata la notizia. il cento medico ha spiegato che per preparare il parto è stato necessario il lavoro contemporaneo di ben 40 addetti sanitari tra medici e infermieri e un lungo lavoro preparatorio affinché tutto andasse bene.

Per i genitori, originari della Nigeria, è stata un doppia sorpresa perché dopo la notizia della gravidanza ormai insperata hanbo scoperto solo all'ultimo giorno che si trattava di ben sei bimbi. Durante la gravidanza infatti erano stati informati del parto plurigemellare ma gli era stato detto che erano in quattro. Solo al momento del ricovero per il cesareo hanno scoperto che vi erano altri due piccoli